Kaartverkoop nieuw theaterseizoen gestart

WINTERSWIJK – Op dinsdag 21 juni is de kaartverkoop van het nieuwe theaterseizoen van Theater De Storm gestart. Er ligt een prachtig programma met meer dan 100 verschillende voorstellingen, deze staat volledig online. Bestellen kan via de website, maar ook telefonisch of via een bestelformulier – af te halen aan de Theaterkassa. De uitgebreide jaarbrochure met tekst en toelichting volgt in september.

Moois om naar uit te kijken

Directeur en programmeur Marijt Helmink kijkt erg uit naar het nieuwe theaterseizoen. “Het is een heerlijk vooruitzicht: een heel nieuw seizoen boordevol moois. En wat hebben we er zin in! Je ziet gevestigde namen terug, zoals Simone Kleinsma, Waylon en Bert Visscher, maar ook verrassend nieuw talent, zoals Nina de La Parra. Zij ontving voor haar show de Neerlands Hoop, de prijs voor veelbelovend cabarettalent. En natuurlijk staan ook alle regionale gezelschappen weer op ons podium, waaronder het Winterswijks Muziek Theater. Zij brengen een stuk dat ze eerder in de Steengroeve gespeeld hebben, MZN8D, maar nu met de magie van het theater.”

Stormlopers

Een opvallende voorstelling komend seizoen is Thunder From Down Under. Zoals de naam al doet vermoeden is dit een show met een pikant tintje. Een aantal goed gebouwde, sexy dansers uit Australië komen naar De Storm om Achterhoekse dames (en heren) hartstochtelijk in vuur en vlam te zetten. Voor de muziekliefhebbers komen er een aantal prachtige theaterconcerten aan, zoals Motel Wescoast en Dutch Eagles. Hou je van musical, dan is een bezoek aan Checkpoint Charlie meer dan de moeite waard. De kaartverkoop voor de voorstellingen van Fred van Leer en van Ronald Goedemondt ging zo snel, dat de wachtlijsten nu al open staan.

Mondriaankaart

Nieuw dit jaar is de Mondriaankaart. Hiermee kan je voor slechts 115 euro onbeperkt genieten van alle professionele theatervoorstellingen in de Mondriaanzaal. Dit is dé plek waar talent een podium krijgt, maar ook bekende artiesten je in intieme setting verrassen met de mooiste voorstellingen. Word je vriend van Theater De Storm, dan krijg je een Mondriaankaart met korting en betaal je slechts 95 euro.

Voor meer informatie en tickets ga je naar www.theaterdestorm.nl of bezoek de theaterkassa, geopend van dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 en 13.00 uur.

