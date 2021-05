Kasteel Oolde in Laren is nieuwe locatie voor Mañana Mañana

Deel dit bericht













LAREN Van 12 tot en met 15 augustus 2021 is Kasteel Oolde het decor voor gastvrij verrassingsfestival

Festivalorganisatie Feestfabriek Alles Komt Goed BV heeft met Kasteel Oolde in Laren (Gelderland) een nieuwe locatie gevonden voor de eerstvolgende editie van festival Mañana Mañana. Het terrein bij Kasteel Oolde is uitermate geschikt voor dit vriendelijke, vrolijke en zinnenprikkelende festival waar duizenden nieuwsgierige levensgenieters op afkomen. Met het kasteel als centrale blikvanger en de omliggende kleurrijke en levendige natuur wordt letterlijk een sfeer gecreëerd die mensen uit de dagelijkse sleur haalt. Het landgoed sluit qua uitstraling en ligging dan ook naadloos aan op de slogan van het festival: ver weg van de grijze massa. De organisatie is erg verheugd om Kasteel Oolde als nieuwe locatie te mogen inwijden en hoopt dan ook van harte dat dit kan gaan gebeuren van 12 tot en met 15 augustus 2021.

Afgelopen jaren vond het festival plaats rondom Kasteel Vorden, op het terrein van Geldersch Landschap en Kasteelen. Vanwege de verplaatsing naar een nieuwe datum, in verband met corona, bleek deze locatie in 2021 niet beschikbaar. De organisatie wil graag alle betrokken partijen en buurtbewoners van Kasteel Vorden enorm bedanken voor de fijne festivaljaren in Vorden.

Na flink wat zoek- en speurwerk kwam de Feestfabriek uit bij Kasteel Oolde, een fantastisch mooi gebied in Laren (Gld.) met het kasteel als echte eye-catcher. De bewoners van Kasteel Oolde, Robert en Cathrien Croll – Van Verschuer, bleken ook erg enthousiast over de komst van Mañana Mañana naar het landgoed: “Oolde is een pareltje in de kroon van de Achterhoek. Dat met anderen te kunnen delen vinden wij – deels – onze opdracht. Na enkele positieve gesprekken voelden wij een klik met de organisatie en werd de samenwerking voor dit jaar bezegeld.”

Lotte Post, medewerker Feestfabriek Alles Komt Goed BV: “Nu de locatie bekend is worden de eerste creatieve plannen gesmeed, ondanks dat nog niet zeker is of editie 2021 door kan gaan in verband met corona. Rondom het kasteel zal een verrassingsfestival oprijzen, met achter iedere boom en struik een optreden, workshop, barretje, theatervoorstelling of eettentje. Mañana Mañana trekt altijd een enorm divers publiek. Zowel jongeren die zin hebben in een nachtelijke afterparty, als bezoekers die bij een kampvuur willen chillen, kunnen hun ei kwijt tijdens dit festijn. Op Mañana Mañana is ‘veel te doen’ enerzijds en totale ongedwongenheid anderzijds; je hoeft niks maar als je wilt, kun je van alles ontdekken. Er is volop theater, veel muziek, workshops, een gezellige camping en een enorme diversiteit aan foodtrucks en horeca. Qua muziek is bijna elk genre aanwezig: van surf, rock, hiphop, indie, reggea, punk, rootsmuziek, singer-songwriter tot pop. Al deze facetten van Mañana kunnen en mogen we tot leven brengen op dit prachtige terrein. Dat is super tof. We zijn heel blij met deze nieuwe plek en we hopen op een prachtige editie in augustus!”

Inmiddels zijn de eerste namen ook bekendgemaakt:

Magic Tom & Yuri – Theatrale punk-goochelshow | Directie & Co – Straattheater | Herman & Rosita (BE) – Recycle theater | Marleen Hoftijzer – Op zoek naar thuis | Vince van Leth – Vermakelaar | Pieter Post – De schildpad | ATLANTA – Geïmproviseerde rock | Joan Franka – Singer-songwriter | The Magnetics (IT) – Jamaican ska / rocksteady & vintage reggae | Hilltop Howlers – Southern rock | Elefant (BE) – Alternative | Rex Pharao – Akoestische rock | Richville – Delta blues & boogie | The Grey Pants – Luisterliedjes | Simon Kaets – America | Ooostblok – Balkanbeats | Suzan Köcher’s Suprafon (DE) – Psychedelische folkrock | Marise – Singer-songwriter | Vito (BE) – Belgicana | la loye – Indiefolk | Heiko Dijker & Ustad Sabir Sultan Khan – Sarangi & tabla concert | The Sonic Dawn (DK) – Psychedelische rock | Bazzookas – Ska | KORTO (FR) – Psychedelische rock | Nebenschau – Psychedelische krautrock | The Small Breed – 60’s sound | Jo Goes Hunting – Alternatief / indie | Aidan & the Wild – Americana | PEER – Indierock | Druiprek – Live synth rave | Love Machine (DE) – Rock | Boogie Beasts (BE) – Elektrische delta-blues | Veni Om – Ambient | Nina June – Pop | The Visual – Pop | The Vices – Alternatief / indie | The Heck – 60’s / garage | AVAWAVES (GB) – Elektronisch / modern-klassiek | Meis – Singer-songwriter | J.C. Thomaz & The Missing Slippers – Rock ’n roll | MOOON – Pop / rock | A.M. Sam – Gitaarpop | NAFT (BE) – Brass dance music | D Deadly – Powerpop | Babette – Singer-songwriter | Panta Rhei – Improvisatie met bijzondere instrumenten | Aerobic Funk – Disco party | Loupe – Dreampop | Montis, Goudsmit & Directie – Swingende Jazz | The Holy (FI) – Rock | Tatábanya – Improvisatieconcert bij de yogasessie

Kaartverkoop editie 2021 hervat

Festivalliefhebbers die warmlopen voor een dag of weekend ‘ver weg van de grijze massa’ vinden de ticketshop op mananamanana.eu. De editie van vorig jaar was nog niet uitverkocht toen op 6 april 2020 bekend werd dat het festival niet doorging in verband met corona. Met een nieuwe datum in het vizier is de kaartverkoop opnieuw opgestart. Of er in 2021 reeds festivals zullen plaatsvinden is ook voor de organisatie onzeker, maar de tickets zijn sowieso geldig voor de eerstvolgende editie van Mañana Mañana bij Kasteel Oolde in Laren. En deze komt er hoe dan ook!