Kastelen bezoeken met je oren

Maandag 1 november 2021 wordt het tweede seizoen van de Beeldspieker podcast gepubliceerd. Podcastmaker Ferry Molenaar, zelf blind, bezoekt zeven Gelderse kastelen en tekent daar de meest bijzondere verhalen op. In elke aflevering staat een ruimte of vertrek centraal, welke door enthousiaste kasteelmedewerkers en vrijwilligers van Geldersch Landschap & Kasteelen op een beeldende manier wordt besproken.

Ferry stelt de juiste vragen omdat hij zelf niet kan zien, én toch voor zichzelf en de luisteraars een compleet beeld wil schetsen van de bijzondere omgeving waarin hij zich bevindt. De verhalenvertellers doen extra hun best zo beeldend mogelijk verslag te doen en de omgeving te beschrijven. In 14 afleveringen wordt ieder kasteel tot in detail verkend. Zo wordt het voor iedereen mogelijk om in vogelvlucht maar liefst zeven opengestelde kastelen te kunnen bewonderen, inclusief mooie extra’s en exclusieve achtergrondinformatie.

Toegankelijk voor iedereen

De volledige podcastafleveringen worden ook uitgetypt (inclusief intonaties en emoties) en via www.beeldspieker.nl beschikbaar gesteld. Zo kunnen mensen die doof of slechthorend zijn, ook kennisnemen van de verhalen die in de afleveringen aan bod komen.

Een ‘inkijkje in een kasteel’ voor iedereen dus. Voor alle cultuurliefhebbers die kunnen horen en zien, maar juist ook voor mensen met een visuele, auditieve of motorieke beperking. Bovendien wordt in de bonusaflevering van iedere kasteel de toegankelijkheid van de specifieke locatie besproken. Zo weten toekomstige bezoekers precies waar ze aan toe zijn, en kunnen zij zich goed voorbereiden op een bezichtiging van het kasteel.

Kasteel Doorwerth

In de eerste twee afleveringen gaat Ferry op bezoek bij kasteel Doorwerth. Kasteel Doorwerth is een stoer, middeleeuws kasteel waar je kunt beleven hoe er vroeger op een landgoed werd geleefd. Ferry onderzoekt de historische keuken van het kasteel en de nog steeds traditioneel onderhouden moestuin.

De Beeldspieker Podcast is te beluisteren via beeldspieker.nl, Spotify, Apple podcast, Breaker en Google podcast. Het transcript is te vinden op de website. Elke week komen er een nieuwe afleveringen beschikbaar.

