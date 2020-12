Kerstconcert door leerlingen van Boogie Woogie!

WINTERSWIJK – Op vrijdag 11 december verzorgen leerlingen van Boogie Woogie een hartverwarmend concert in de concertzaal van Boogie Woogie in Winterswijk. Het programma is zeer gevarieerd en bevat naast muziek in kerstsfeer ook klassieke muziek en lichte muziek als pop en jazz. Diverse solisten en ensembles, zowel beginners als meer gevorderde leerlingen, staan in de schijnwerpers. Het programma laat een doorsnee zien van het lesaanbod.

Programma

Op het programma staat o.a. muziek voor accordeon, koperblazers, saxofoons, gitaar en zang, piano/ toetsen en bigband. Tijdens het concert worden de diploma’s uitgereikt aan de leerlingen die een aantal dagen ervoor geslaagd zijn voor hun praktijkexamen.

Meekijken en luisteren via streaming

Omdat er vanwege RIVM maatregelen slechts een gering aantal mensen in de concertzaal mogen is het kerstconcert besloten. Het concert en de diploma-uitreiking, aanvang 19.00 uur, worden live gestreamd om op deze manier iedereen de gelegenheid te geven om dit concert toch mee te maken. De link om toegang te krijgen tot het evenement zal vrijdag 11 december te vinden zijn op www.boogiewoogie.nl evenals de laatste informatie.