Kerstfilm Eendracht Winterswijk in première op 23 december via facebook

WINTERSWIJK – Dit jaar presenteert Eendracht Winterswijk wel een heel speciale editie van het kerstoptreden: het kerstverhaal verteld in het Achterhoeks dialect omlijst met kerstmuziek uitgebracht in een kerstfilm. Christine Sloetjes vertelt het kerstverhaal en burgemeester Joris Bengevoord geeft een kersttoespraak. De film gaat in première op vrijdag 23 december om 21.30 op via Facebook.

Christine vertelt het verhaal in de sfeervolle schoppe van Gasterij Ankomm’n die zij speciaal voor de gelegenheid beschikbaar hebben gesteld. Het verhaal wordt afgewisseld met kerstmuziek van diverse ensembles van Eendracht. Een van de ensembles brengt het nummer ‘Mary did you know’ ten gehore met zang van Gerben Kruisselbrink. En natuurlijk mag een mooie kersttoespraak van onze Winterswijkse burgemeester niet ontbreken in dit geheel.

Organisatoren Henri Lammers en Lisa Nienhuis vertellen over het idee voor de kerstfilm. “Vorig jaar zaten we nog midden in corona en voorzagen we al dat we geen kerstconcert konden geven. Vandaar het idee voor deze kerstfilm. Helaas ging een dag voor de opnames de lockdown in. Omdat we het idee erg leuk vonden, hebben we de film dit jaar alsnog gemaakt”.

De Eendracht-kerstfilm gaat in première op vrijdag 23 december om 21.30 uur. De film is te zien via het facebook-kanaal van Eendracht: www.facebook.com/ eendrachtwwijk.

