Kies voor je longen, stook geen hout

WINTERSWIJK – Werkgroep de Achterhoek van het Longfonds organiseert op 20 februari een themabijeenkomst over het belang van schone lucht en wat te doen als u voortdurend hinder ondervind van houtrook bij u in de buurt.

Huub Piepers en Ubel Zuiderveld zijn als deskundigen uitgenodigd om belangstellenden met hun voordracht mee te nemen in dit “mistige” gebied. Net als veel andere longpatiënten in Nederland hebben ook longpatiënten in de Achterhoek vaak last van de lucht.

In de winterperiode is de hout stook in de buurt een dagelijkse hinder waar velen van hen vaak in stilte aan lijden. Het Longfonds beijvert zich al jaren bij de overheid om te zorgen voor een betere luchtkwaliteit. Begin januari heeft dit geleid tot het z.g. luchtakkoord waarbij rijksoverheid, de meeste provincies en een aantal gemeenten beloven de luchtkwaliteit daadwerkelijk te gaan verbeteren in Nederland. Het Longfonds is uiteraard blij met dit akkoord, maar blijft ook alert op de uitvoering. Het is een eerste stap op weg naar 2030.

Maar wat kan dit akkoord nu concreet voor longpatiënten opleveren? Huub Piepers, voorlichter bij het Longfonds, zal ons voor de pauze vertellen wat de gezondheidsrisico’s zijn van het stoken van hout. Niet alleen voor longpatiënten en mensen met hart- en vaatziekten is houtrook schadelijk. Houtrook is voor alle mensen schadelijk. Jaarlijks overlijden 12.500 mensen vroegtijdig door vervuilde lucht.

Ubel Zuiderveld van Stichting Luchtfonds geeft zijn lezing over “Ademvrijheid”. Hij gaat in op de regelgeving rond hout stook en de mogelijkheden om overlast aan te pakken. Het Luchtfonds ijvert voor schone lucht in de woonomgeving en, op termijn, een hout stookverbod. Zuiderveld is tevens fractievoorzitter van PvdA Winterswijk en initiatiefnemer van Meldpunt Houtrookoverlast Winterswijk.

De bijeenkomst is openbaar en vind plaats in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. De opening is om 14:30 uur met inloop vanaf 14:00 uur en gratis parkeren. In verband met de organisatie vragen we u 2 dagen van te voren aan te melden per mail w.a.nijman@gmail.com of tel: 0657329627Bezoekers worden verzocht geen geurtjes te gebruiken, veel longpatiënten hebben daar last van.