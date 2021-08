Kinderactiviteit bij huis Verwolde

Deel dit bericht













Hoe zou het geweest zijn om als kind in zo’n mooi huis te wonen? Kinderen van 5 t/m 8 jaar zijn van harte welkom op woensdag 25 augustus voor deze speciale activiteit. Kinderen gaan samen met de gouvernante een bijzondere wandeling maken door het huis en komen zo langs de kinderkamer en de prachtig gedekte tafel in de eetzaal. Kinderen mogen verkleed komen, er zijn ook jurken en jonkervestjes aanwezig in het huis. (Groot)ouders of verzorgers nemen niet deel aan de kinderactiviteit. Zij kunnen het huis bezoeken, in de tuin wandelen en genieten van het terras bij de oranjerie.

Geldersch Landschap & Kasteelen wil zo de jongste bezoekers op een leuke manier laten ervaren hoe de adel vroeger leefde.

Datum en tijd: woensdag 25 augustus, aanvang 11.00 uur (duur ca. 1,5 uur).

Entree: kinderen €10,00 en kinderen donateurs GLK en museumkaarthouders €5,00.

Op stap met de knapzak

Met boerenknapzak op stap door de omgeving van huis Verwolde? Deze leuke kinderspeurtocht zit in een echte knapzak samen met touwtje om de dikke boom te meten, een drankje en iets lekkers. Heb je alle vragen goed beantwoord dan krijg je aan het eind van ons ook nog een kadootje. Ook leuk te combineren met de kinderactiviteit, of als kinderfeestje, dan graag van bericht vooraf. De knapzak koop je in de museumwinkel in de oranjerie.

Tickets reserveren verplicht

Reserveren voor activiteit of bezoek aan het huis is altijd noodzakelijk. Ga naar www.GLK.nl voor het reserveren van activiteiten. E-tickets kunnen in de Oranjerie voor een entreekaartje worden ingewisseld. Reserveren: https://www.tickets.glk.nl/verwolde

Openingstijden

Huis Verwolde met parktuin en horeca is te bezoeken op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 11.00 tot 16.00 uur. In de maand juli en augustus ook op vrijdag geopend.