Kinderactiviteiten op Verwolde voor de leukste zomervakantie!

LAREN(Gld) – Huis Verwolde is een statig edelmanshuis waar vroeger een baron en barones woonden met wel 6 kinderen. Dat Verwolde een geweldige leuke locatie is om je te vermaken wisten zij toen al. Ook deze zomervakantie is er van alles te doen speciaal voor kinderen, van knapzakspeurtocht tot theater, er is voor elk kind wel iets leuks te beleven.

Knapzakspeurtocht

Op alle openstellingsdagen kunnen kinderen ‘Op stap met de knapzak’, een speurtocht rondom huis Verwolde. Je koopt de knapzak in de winkel in het onderhuis en gaat daarna op stap. Aan het eind krijg je ook nog een kadootje.

Natuurset Verwolde

Hou je van speuren en onderzoeken in de natuur? In de tuin van Verwolde zoeken naar beestjes en vlinders, of in het water van de gracht naar kleine zwemmertjes kan nu met onze speciale Natuurset Verwolde. Wij hebben een leuk setje voor je klaarstaan; een uitschuifbaar netje, een zoekkaart en een bugviewer koop je voor € 10,95 in de winkel en je kunt zo op onderzoek uit.

Professor Bombasticus

Op 18 augustus is professor Bombasticus op huis Verwolde met zijn magische laboratorium van de geschiedenis. Hij weet de kleine bezoekers altijd te fascineren met zijn spannende, en meeslepende theatershow. Als je het durft mag je misschien helpen bij het brouwen van drankjes en het draaien van poedertjes. De voorstelling is voor alle leeftijden en duurt circa 45 minuten.

Datum: donderdag 18 augustus

Tijden: 11.30, 13.00 en 14.30 uur.

Kosten: Volwassenen € 13,00 en kinderen t/m 18 jaar € 8,00. Donateurs GLK en Museumkaarthouders betalen € 3,00 op vertoon van jaarkaart.

Dit is inclusief een bezoek aan het huis tussen 12.15 en 16.00 uur.

Op stap met Gouvernante

Op 10 en 17 augustus kunnen kinderen van 5 tot en met 8 jaar samen met de gouvernante een bijzondere wandeling maken door het huis. Ze komen natuurlijk langs de kinderkamer en de prachtig gedekte tafel in de eetzaal. Kinderen mogen verkleed komen.

Datum: woensdag 10 en 17 augustus

Tijd: 11.00 uur (duur ca. 1,5 uur).

Kosten: kinderen €10,00 en kinderen donateurs GLK en museumkaarthouders €5,00

Creatief met papier

Op 11, 18 en 25 augustus maak je in een creatieve workshop een hoedje van papier, helemaal versierd naar je eigen stijl!

Datum: donderdag 11, 17 en 25 augustus.

Tijd: 13:30 uur

Kosten: €5,00 en kinderen donateurs GLK en museumkaarthouders €5,00

Zomervakantie op huis Verwolde; zaterdag 9 juli t/m zondag 28 augustus; museum geopend: wo-do en za -zo tussen 11.00 – 16.00 uur. Meer informatie over het vakantieprogramma of reserveren: www.glk.nl/ verwolde

