Kinderavondwandeling Lochemse Berg

Deel dit bericht













BARCHEM – Zin in een spannende avondwandeling? Ga dan mee met de boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen op woensdag 25 augustus 2021.

Het is zomervakantie, dus uw (klein)kinderen mogen vast wat langer opblijven. Neem ze mee op avontuur naar de Lochemse Berg. In de avond is het extra spannend, omdat de sfeer dan een beetje geheimzinnig wordt, zoals in de sagen over de Witte Wievenkoele en de Duivelskolk. Onderweg vertelt de boswachter allerlei weetjes over de Lochemse Berg. Zo kun je aan allerlei dingen zien dat de Lochemse berg al heel oud is. En op de rand van de Witte Wievenkuil vertelt de boswachter spannende verhalen. Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. Vooraf online reserveren is noodzakelijk.

Start: 19.30 uur. Duur: ca. 1,5 – 2 uur. Deelname: 8,00 euro p.p., kinderen 6 t/m 12 jaar 5,00 euro p.p., donateurs 3,00 euro p.p. op vertoon van een geldige GLK donateurspas. Startlocatie: parkeerplaats koffiehuis De Kale Berg, Lochemseweg 22, 7244 AB Barchem.

Tip van de boswachter: trek stevige schoenen aan. Opmerking: vooral geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.

Meer informatie en online reserveren: www.glk.nl/activiteiten.