Kindermuziekweek online bij Boogie Woogie

WINTERSWIJK – Van 9 t/m 18 april wordt in Nederland de kindermuziekweek georganiseerd, een dikke week met muziek voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Normaal gesproken betekent dit live muziek op diverse podia. Dat dit nu niet mogelijk is weet iedereen. Daarom organiseert Boogie Woogie Cultuurcentrum een online leerlingenconcert. Op dit moment zijn leerlingen druk doende met het opnemen van filmpjes met solo’s, eventueel met begeleidingstrack of waarbij familieleden of vrienden meespelen. Andere mensen laten delen in onze mooie muziekhobby, dat is de bedoeling van deze week met speciale aandacht voor de kinderen.

De optredens zijn vanaf 9 april te zien en te horen via www.boogiewoogie.nl en https://www.facebook.com/BoogieWoogieKunstenCultuur . Via de website kan ook ingelogd worden op ons YouTube kanaal.

Daarnaast wordt er voor de groepen 4 en 5 van de basisscholen een muzikaal verhaal of hoorspel opgenomen met muzikale begeleiding door docenten.

Overige activiteiten

Natuurlijk gebeurt er binnenkort nog meer bij Boogie Woogie. Er wordt gewerkt aan een structureel aanbod muziekonderwijs voor beginners onder de naam “StartersSpektakel”. Op deze manier willen we meer kinderen stimuleren om een instrument te gaan bespelen, te zingen of te dansen. Het “StartersSpektakel” begint in mei.

Meer actuele informatie hierover volgt. Ook is er dan aandacht voor de jubileumkrant “60 jaar Boogie Woogie” en het Open Huis in september.