Kom je schoen zetten in Villa Mondriaan

WINTERSWIJK – Sinterklaas is al bijna weer in het land. Dit jaar iets anders dan normaal, de intocht zal zonder publiek plaatsvinden. Villa Mondriaan wil samen met de kinderen van Winterswijk de Sint een warm welkom bieden. Daarom kunnen kinderen op zaterdag 14 november een speciaal Mondriaanschoentje komen zetten in museum Villa Mondriaan.

Tijdens de workshop krijgen kinderen een vouwpatroon voor een schoentje die ze vervolgens zelf kunnen versieren. In de huiskamer van Piet Mondriaan kunnen de kinderen hun zelfgemaakte schoentje bij de open haard zetten. Natuurlijk mogen ze ook een mooie tekening of een gedichtje voor de Sint in hun schoen stoppen! De volgende dag kan het schoentje, met een kleine verassing, weer worden opgehaald.

Vanwege de coronamaatregelen zijn er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Deelname is gratis. Voor meer informatie en om uw kind aan te melden kunt u terecht op www.villamondriaan.nl.