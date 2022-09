Kom je verdiepen in de Amsterdamse Joffers

WINTERSWIJK – Vanaf 1 oktober is de tentoonstelling de Amsterdamse Joffers te zien in museum Villa Mondriaan. Als toevoeging aan deze tentoonstelling biedt het museum ook een kunstgeschiedeniscursus aan om dieper in te gaan op de Amsterdamse Joffers en hun individuele stijlen, hun tijdgenoten en het opkomende feminisme. De Amsterdamse kunstenaressen werden in hun tijd bijna ondergesneeuwd, maar hielden zich als groep staande in een door mannen gedomineerde kunstwereld. De kunstgeschiedeniscursus vindt elke dinsdagavond van oktober plaats van 19:30 tot 21:30 in museum Villa Mondriaan.

Hoewel aan het einde van de negentiende eeuw een modernistische kunststijl ontstond, richtten de Joffers zich nog op het maken van impressionistisch werk. De Amsterdamse Joffers maakten figuratieve beelden als stillevens en portretten, waardoor ze zich onderscheidden van de opkomende modernistische stijl. Hierdoor werd hun kunst echter wel gezien als ‘traditioneel’. De Joffers voeren tegen de koers in door te kiezen voor een eigen kunst en carrières als kunstenaressen.

De Amsterdamse Joffers Lizzy Ansingh, Marie van Regteren Altena, Coba Ritsema, Ans van den Berg, Jacoba Surie, Nelly Bodenheim, Betsy Westendorp-Osieck en Jo Bauer-Stumpff ontwikkelden elk hun eigen stijl. Tijdens de cursus is er ook speciale aandacht voor de tijdgenoten van de Amsterdamse kunstenaressen, zoals George Breitner, Isaac Israëls, Sientje Mesdag-Van Houten, Thérèse Schwartze, Henriëtte Ronner-Knip en Suze Robertson.

De Amsterdamse Joffers komen gelijktijdig op met het feminisme aan het begin van de 20e eeuw. De Amsterdamse Joffers onderscheidden zich door als vrouwengroep gezamenlijk te exposeren in een mannelijke kunstwereld. De Joffers hadden succesvolle carrières waarmee ze hun eigen kost verdienden met het maken van kunst, wat in hun tijd voor vrouwen uitzonderlijk was. In de cursus komt het onderwerp feminisme aan bod door in discussie te stellen in hoeverreof de Amsterdamse Joffers feministisch waren, hierbij wordt ook ingegaan op hun kunst. Nog een interessante kwestie: de meeste Joffers bleven ongehuwd. Was dat een bewuste keuze om te kunnen blijven werken als beeldend kunstenares?

Dit en meer in de kunstgeschiedeniscursussen van 4, 11, 18 en 25 oktober in museum Villa Mondriaan. Meer informatie is te vinden op de website https://villamondriaan.nl/activiteiten/kom-je-verdiepen-in-de-amsterdamse-joffers/. Aanmelden kan via info@villamondriaan.nl.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....