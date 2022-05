Kom zaterdag 14 mei naar de Ontdek ROVA Dag

WINTERSWIJK – In mei 2021 vierde ROVA haar 25-jarig jubileum. Om inwoners van de 23 aangesloten gemeenten te betrekken bij deze mijlpaal opent ROVA de deuren op zaterdag 14 mei. Tijdens deze Ontdek ROVA Dag krijgen inwoners en andere belangstellenden een uniek kijkje achter de schermen en ontdekken zij hoe veelzijdig het werk is dat ROVA dagelijks voor bijna een miljoen inwoners uitvoert.

Programma

Van 10.00 tot 16.00 uur is iedereen welkom op de locatie aan de Leeghwaterweg in Winterswijk, waar een gevarieerd programma is samengesteld voor jong en oud. De Shuffle Percussion Group omlijst het informatieve programma gedurende de hele dag met muziek. Daarnaast kan iedereen meebouwen aan een groot insectenhotel en kunnen bezoekers helpen een verfkunstwerk te maken op een grote container.

Voor kinderen zijn er twee mooie winacties; ouders kunnen een kleurplaat downloaden via www.rova.nl/25jaar. Als hun kind(eren) deze ingekleurd inleveren, krijgen zij een mooie ROVA speelgoedvrachtwagen. Daarnaast kunnen kinderen tijdens de Ontdek ROVA Dag een afvalkunstwerk maken, waarmee ze kans maken op een meeloopdag bij ROVA.

Tot slot is er een leuke en leerzame speurtocht uitgezet over het hele terrein.

