WINTERSWIJK – Zaterdag 11 maart 2023 organiseert Boogie Woogie Cultuurcentrum Winterswijk, i.s.m. plaatselijke muziekverenigingen, een koperworkshopdag voor alle koperblazers in de regio. Iedereen die op een koperen blaasinstrument speelt, van heel groot tot heel klein, is van harte welkom. Vanaf 9.30 uur gaat de dag van start bij Boogie Woogie aan de Roelvinkstraat 2 te Winterswijk. De dag wordt afgesloten met een eindpresentatie die om 15.30 uur begint. Deze eindpresentatie is voor alle belangstellenden gratis toegankelijk.

Aandacht voor speciale instrumenten

Er is op dit moment behoefte aan meer bugelspelers en ook groot koperblazers in de orkesten. De organisatie houdt hier zoveel mogelijk rekening mee door bijvoorbeeld een compositie voor bugels en/of saxhoorns in te studeren. Hierbij kan extra gefocust worden op de specifieke klank van deze instrumenten en wat daar speltechnisch bij komt kijken. Voor groot koper wordt een aparte workshop georganiseerd. Het uitlichten van deze specifieke instrumenten kan natuurlijk alleen als er voldoende belangstelling voor is.

Indeling op niveau

Uiteraard zijn er muzikanten die nog niet zo lang spelen maar ook gevorderde muzikanten. Daarom worden de deelnemers in twee groepen ingedeeld, tot B-niveau (4-5 jaar les) en vanaf B-niveau. Afhankelijk van het aanmeldingen worden, indien nodig, aanpassingen gemaakt.

Inhoud workshops/masterclasses

Elke groep gaat werken aan elementaire blaastechniek. Dat gebeurt aan de hand van 1 of 2 composities. Bij de eindpresentatie staan deze werken vanzelfsprekend op het programma. Tijdens de workshops en eindpresentatie zullen de docenten meespelen, zeer leerzaam en inspirerend.

Gastdocenten

Gastdocenten zijn trompettist Erwin ter Bogt en bastubaïst Perry Hoogendijk.

Erwin ter Bogt is hoofdvakdocent trompet aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag en solotrompettist bij Het Balletorkest. Hij komt uit Groenlo en is als leerling begonnen bij Boogie Woogie. Ook werken enkele van zijn leerlingen mee aan de workshopdag.

Perry Hoogendijk was tussen 1996 en 2004 tubaïst van het Noordhollands Philharmonisch Orkest (later opgegaan in Holland Symfonia). In september 2004 werd Perry aangenomen als solotubaïst van het Concertgebouworkest én aangesteld als docent tuba aan het Conservatorium van Amsterdam.

Verder zijn de eigen docenten present: Bas Konings, Henrike Oonk, Gerald Roerdinkholder en Harry ten Brinke (trompet, bugel, klein koper), Hans Hilferink (hoorn), Henk Jan Heijnen en Bert Roerdinkholder (trombone/groot koper).

Instrumenten uitproberen

Voor iedereen die belangstelling heeft voor koperen blaasinstrumenten is er gelegenheid om deze eens uit te proberen en inlichtingen in te winnen. Dat kan tussen 14.30 en 15.30 uur onder begeleiding van een van de gerenommeerde docenten. Daarna begint de eindpresentatie en is te horen waar goed oefenen toe kan leiden.

Aanmelden, bladmuziek, kosten

Aanmelden kan tot vrijdag 10 februari 2023 via workshops@boogiewoogie.nl

Na opgave wordt een inschrijfformulier en keuzeformulier toegezonden. Op het keuzeformulier kan aangegeven worden welke onderwerpen op het gebied van blaastechniek zeker aan bod zouden moeten komen tijdens de workshops.

Bladmuziek zal eind februari worden toegestuurd via mail.

Meer info, o.a. over kosten, is te vinden op www.boogiewoogie.nl en https://www.facebook.com/BoogieWoogieKunstenCultuur

