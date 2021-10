Koppelkerk wijdt najaarsprogramma aan Outsider Art en psychische problematiek

Deel dit bericht













BREDEVOORT – Van 15 oktober tot en met 19 december staat de gehele programmering van de Koppelkerk in Bredevoort, in het teken van Outsider Art. Outsider kunstenaars hebben over het algemeen geen kunstopleiding genoten, houden zich vaak op buiten de mainstream kaders, en kamp(t)en vaak met psychische problematiek. Er is werk te zien van 12 zogenaamde ‘outsiders’, waaronder Anton Heyboer (1924-2005), Wim Izaks (1950-1989), Maurits Sterkenburg, Lionel Plak, Yair Aa, Sijtse Keur en Nol Vonk.

Outsider Art

Outsider Art is een kunststroming waar je waarschijnlijk als een blok voor valt. Het werk is boeiend, veelzijdig en vooral puur. De kunstenaars die tot deze kunststroming worden gerekend zijn vaak net een beetje anders. Meestal kampen ze met psychische problematiek en hebben ze geen officiële kunstopleiding genoten. Ze maken kunst die rechtstreeks uit het hart komt. De passie is voelbaar en een stukje van hun innerlijke wereld wordt zichtbaar.

Van outsider naar insider

Helaas wordt Outsider Art vaak nog niet als volwaardige kunst beschouwd en is het werk niet altijd welkom in galeries. Door de kunststroming als Outsider Art te bestempelen blijven we de kunstenaars als buitenstaanders op afstand houden. Het blijft dan wij (het dominante discours) tegenover zij (de outsiders). Bij de Koppelkerk spreken we daarom liever van Insider Art. Door van Insider Art te spreken, creëren we de mogelijkheid om hun verhaal te vertellen binnen de beeldende kunst. We plaatsen de kunstenaars nergens buiten, maar maken ze onderdeel van de maatschappij en kunstwereld. Aan de expositie is een breed nevenprogramma gekoppeld, zoals gesprekken met ervaringsdeskundigen, een scholenprogramma, een lezing van de bekende Vlaamse psycholoog Dirk de Wachter, een kunstgeschiedeniscursus, verschillende workshops en twee Literaire Cafés.

Deelnemende kunstenaars

De Koppelkerk toont een overzicht van tien hedendaagse outsider kunstenaars en twee kunstenaars – Anton Heyboer en Wim Izaks – die normaal gesproken niet tot Outsider Art worden gerekend, maar volgens de Koppelkerk wel binnen de kunststroming passen. Stuk voor stuk zijn het professionele kunstenaars, die toevallig ook een aandoening hebben. Dat het werk van sommige kunstenaars is aangekocht door landelijke musea getuigt hiervan. Het werk van de volgende kunstenaars is dit najaar te zien in de Koppelkerk: Anton Heyboer (1924-2005), Wim Izaks (1950-1989), Maurits Sterkenburg, Lionel Plak, Regillio Benjamin, Yair Aa, Sijtse Keur, Marcello Pieter Stokhof, Desmond Tjon A Koy, Lidy Besteman, Nol Vonk en Louis Stam. Elke vrijdag, zaterdag en zondag worden om 14.00 en 15.00 uur uitgebreide rondleidingen aangeboden door de expositie.

Voor het project wordt samengewerkt met diverse verzamelaars, partners en (zorg)instellingen. Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Gelderland, Gemeente Aalten en de Active Health Foundation.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Looptijd expositie: 15 oktober t/m 19 december

Openingstijden: vrijdag t/m zondag 11.00 – 17.00 uur

Entree Koppelkerk: € 6,- incl. kop koffie/thee

Tickets: www.koppelkerk.nl

Lees ook ....