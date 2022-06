Korendag Boogie Woogie vraagt om vervolg!

WINTERSWIJK – Op zondag 12 juni organiseerde Boogie Woogie – instituut voor kunst en cultuur – een korendag in haar gebouw aan de Roelvinkstraat in Winterswijk. Zo’n kleine 40 enthousiaste zangers en zangeressen, koorleden, bestuursleden en dirigenten uit de Achterhoek namen deel aan een middag boordevol interessante workshops. De motivatie om mee te doen kwam vooral voort vanuit de intentie om geïnspireerd te worden. Dat lukte wonderwel door de bevlogen inzet van de workshopleiders, zowel docenten van Boogie Woogie (Claudette Doup, Melvin Dijkema, Mieke Eeltink en Gerben Grooten) als ook externe specialisten van het ArtEZ Conservatorium Enschede (Tom Grondman en Céline Janssen).

Workshops

In de workshops lag de nadruk op muziekinhoudelijke onderwerpen zoals ritmiek en het instuderen van een lied, blending (kleuring), vocal coaching en stijltechnieken in lichte en klassieke muziek. Daarnaast was er aandacht voor communicatie en social media.

Vervolg

Natuurlijk kon niet alles in de workshops aan de orde komen. Zij waren vooral bedoeld als aanzet en om nieuwsgierig te maken. Na afloop kwamen er dan ook vragen aan de organisatie om bepaalde onderwerpen verder uit diepen. Dat past precies binnen het beleid van Boogie Woogie en het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek om koren en zangers in de Achterhoek de komende tijd meer in de schijnwerpers te plaatsen. In overleg met koren worden allerlei activiteiten ontwikkeld zoals korenfestivals, korendagen maar ook trainingen en cursussen om deskundigheid te bevorderen. Uiteraard is het aanhalen van de onderlinge contacten ook heel belangrijk. Gezelligheid en goede sfeer zorgen voor optimale resultaten. Dat bleek ook uit de afsluiting van de dag met het zingen van een Afrikaans lied o.l.v. Claudette Doup met Gerben Grooten op djembé. Prachtig was het om te zien dat de zangers en zangeressen geheel in stijl meebewogen met de energieke ritmiek.

