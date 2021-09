Korenoverleg bij Boogie Woogie na Open Huis

Deel dit bericht













WINTERSWIJK – Dat veel koren moeite hebben om het ledenaantal op peil te houden is natuurlijk algemeen bekend. Regelmatig houden koren op te bestaan of fuseren. Covid-19 heeft daarbij de korenwereld nog extra benadeeld.

Boogie Woogie heeft deze signalen opgepikt en wil daarom graag met koorleden, besturen en docenten praten na afloop van het Open Huis dat op zaterdag 18 september wordt gehouden van 13.00 – 16.00 uur aan de Roelvinkstraat te Winterswijk.

Het overleg zal meteen om 16.00 uur plaatsvinden. Hier kan de huidige stand van zaken aan de orde komen. Aansluitend daarop kunnen we gezamenlijk brainstormen over het antwoord op de vraag hoe we de korenwereld vitaal kunnen houden.

Boogie Woogie wil hierin graag faciliteren en meedenken. We hopen op een grote opkomst. Het is fijn als u uw eventuele komst kunt doorgeven via info@boogiewoogie.nl (voorkeur) of via telefoon: 0543 – 51 55 69