Korte cursus ‘Rapping and Producing’ bij Boogie Woogie

WINTERSWIJK – Boogie Woogie – instituut voor kunst en cultuur – opent het jaar 2022 met de start van een aantal nieuwe cursussen waarin Modern Music Making centraal staat. Op woensdag 26 januari start de korte cursus “Rapping and Producing”. Deze cursus wordt gegeven door Jesse Klein Entink, actief binnen East Garden Studios, een Achterhoeks Urban en EDM (Electronic Dance Music) label dat zich bezighoudt met het uitbrengen van HipHop en EDM.

De cursus

Jesse over de cursus: “Rappen, teksten schrijven en opnemen moet voor iedereen leuk zijn. Iedereen moet de lol ervan in kunnen zien”. De cursus is speciaal opgezet voor leerlingen van de middelbare school in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar. Aansluiting op de belevingswereld van de leerling is uitgangspunt.

De tweewekelijkse cursus bestaat uit 3 groepslessen. Elke les duurt 60 minuten. De eerste les is op woensdag 26 januari van 18.30 – 19.30 uur in de opnamestudio van het hoofdgebouw van Boogie Woogie, Roelvinkstraat 2 te Winterswijk.

Indeling lessen

In de eerste les wordt een onderwerp bedacht en schrijven cursisten hun eerste tekst. Er is hierbij aandacht voor rijmschema’s, stijlvormen en metaforen om de tekst geschikt te maken voor een rap met bijpassende beat. De beat wordt op You Tube gezocht.

De tweede les wordt gebruikt om de tekst/ track verder te perfectioneren en te repeteren. In de laatste sessie wordt de track opgenomen. Ervaringen met het mixen maar vooral het opnemen van vocalen en achtergrondvocalen worden door Jesse gedeeld.

Andere korte cursussen Modern Music Making

In het nieuwe jaar gaan nog meer cursussen van start die belangrijk zijn in de hedendaagse muziekpraktijk. Het gaat hierbij om producing en studiotechniek (Marcel Kramer), live geluidstechniek (Rob Kuenen), Beats The School (Melvin Dijkema). Meer informatie volgt!

Aanmelden:

Opgeven voor de cursus ‘Rapping and Producing’ kan t/m donderdag 13 januari bij de administratie van Boogie Woogie, info@boogiewoogie.nl, telefoon: 0543 – 51 55 69. Meer informatie, o.a. over de kosten, is te vinden op www.boogiewoogie.nl

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....

Dit bericht is 164x gezien