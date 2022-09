Kroegentocht in Varsseveld

VARSSEVELD – Gerhard (Gé) Duitshof en Gerard Bruil houden op woensdagavond 5 oktober een lezing over de geschiedenis van de branderijen, tapperijen en brouwerijen in Varsseveld. Ze doen dit op uitnodiging van Oudheidkundige Werkgemeenschap ADW (Aalten Dinxperlo Wisch) in de kerk van de NPB, Doetinchemseweg 5 in Varsseveld. Aanvang: 19.45 uur. De toegang is gratis.

De Kroon van Schuurman, ’t Veertje, De Harmonie, De olde Mölle en de Ploeg. En wie herinnert zich nog café Hiddink en het Feestgebouw? Vroeger waren er ooit 44 cafés of tapperijen in het dorp en directe omgeving; nu zijn er nog circa tien over.

Gerhard (Gé) Duitshof gaat in een alternatieve kroegentocht zoveel mogelijk verschillende onderwerpen van het boek over de geschiedenis van de branderijen, tapperijen en brouwerijen in Varsseveld en omgeving bespreken. Hij vertelt kort over het ontstaan van het boek, dat enkele jaren geleden verscheen. Daarna maakt hij een rondgang langs de panden, waar de tapperijen stonden en soms nog staan. Dit met behulp van oud-Varsseveld-goeroe Gerard Bruil.

Aan de hand van soms schitterende foto’s van heden en verleden geven ze inzicht in het caféleven van vroeger, waar mogelijk gelardeerd met wetenswaardigheden en anekdotes over de 44 bedrijven en hun bewoners. Vroeger was alleen al rond de Hervormde kerk in Varsseveld in vrijwel elk huis een café of tapperij gevestigd. In totaal waren dit er al 14, weliswaar in verschillende tijdsperioden. Ook telde de Spoorstraat en Doetinchemseweg naar verhouding veel plekken, waar de Varssevelder een borrel kon krijgen. Niet zelden na de kerkdienst.

Omdat de lezing te kort is om alles aan de orde laten komen, is die avond het boek ook te koop. En vanzelfsprekend kan men in de pauze van de lezing van een drankje genieten.

