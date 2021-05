Kunst door de brievenbus biedt ouderen creatieve ontspanning!

Deel dit bericht













WINTERSWIJK – Sinds half maart jl. biedt Lang Leve Kunst Oost-Achterhoek het project ‘Kunst door de brievenbus’ aan voor thuiswonende ouderen. Ook ouderen die in zorginstellingen wonen kunnen uiteraard meedoen. Omdat veel mensen al langere tijd aan huis gekluisterd zijn, en er maar beperkt sprake is van fysieke ontmoetingen, biedt deze activiteit de mogelijkheid om toch te communiceren met de buitenwereld.

Enthousiaste deelnemers

Greet van Leeuwen is een van de enthousiaste deelnemers. “Wat is het fijn dat ik in coronatijd eens over iets anders kan nadenken dan de alledaagse werkelijkheid”, zegt zij. Elke 14 dagen, 6 keer in totaal, krijgt Greet een blanco kaart met de creatieve opdracht thuisbezorgd. De opdrachten variëren van: ‘teken of schilder op de kaart wat u buiten ziet’, ‘maak een stilleven van spullen uit uw koelkast’ of ‘maak iets met vrije materialen’. Omdat Greet het plezierig vindt om samen met anderen actief te zijn, doet haar dochter Petra mee. Samen genieten ze van deze vorm van ontspanning en komen ze elke keer weer met verrassende creaties voor de dag. Natuurlijk kunnen mensen ook alleen werken.

‘Kunst door de brievenbus’, hoe makkelijk wil je het hebben? Dat is een uitspraak van Herma Kloosterman, een andere deelnemer aan het project. Als mantelzorger van haar man kijkt ze elke 2 weken uit naar de volgende opdracht. Zij is blij met dit initiatief van Boogie Woogie waarbij het niet gaat om het uiteindelijke resultaat, maar om het plezier van het maken. “Je creativiteit wordt geprikkeld bij het lezen van de opdracht, die je geheel naar eigen inzicht kunt maken”.

Expositie

De creatieve kaart of een foto ervan sturen de deelnemers op naar Lang Leve Kunst Oost-Achterhoek. De kaarten kunnen onderdeel worden van een expositie. Ook is het mogelijk om de kaart te sturen naar iemand die een opsteker nodig heeft.

Aanmelden

Hebt u naar aanleiding van bovenstaande interesse om mee te doen, meldt u zich dan aan bij Harry ten Brinke, projectleider van Lang Leve Kunst, via de mail harry@boogiewoogie.nl (voorkeur) of telefonisch via 06-484 565 52.