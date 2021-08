Kunst- en cultuurprogramma “Uit de Kunst” blikt vooruit!

Deel dit bericht













WINTERSWIJK – Op dinsdag 24 augustus, van 18.00 – 19.00 uur, is de eerste uitzending na het zomerreces van ‘Uit de Kunst’. In het informatieve radioprogramma van Boogie Woogie, te beluisteren via Slingeland FM, wordt ingegaan op de start van het nieuwe seizoen en alles wat daarmee samenhangt.

Inhoud programma komende uitzending

In elke uitzending zijn vaste rubrieken waarbij o.a. aandacht zal zijn voor wat geweest is, wat er op korte termijn gaat gebeuren en ook wat er in de nabije toekomst op de agenda staat. Deze vijfde ‘Uit de Kunst’ gaat daarnaast in op de betekenis van het kunstencentrum voor de leefbaarheid van Winterswijk en omgeving. Cursisten, opgeleid bij Boogie Woogie, zetten hun vaardigheden in voor het maatschappelijk belang. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld de onmisbare medewerking van muziekverenigingen bij volksfeesten en bandjes die overal optredens verzorgen, ook op scholen. In deze uitzending zullen leerlingen en docenten in de studio aanwezig zijn om hier meer over te vertellen.

Frequentie

De eerstvolgende twee uitzendingen van “Uit de Kunst” zijn op 7 en 14 september. Zowel RTV Slingeland als Boogie Woogie hopen met dit programma veel nieuwe luisteraars te trekken die geïnteresseerd zijn in alles wat te maken heeft met welzijn, kunst en cultuur in de regio Oost-Achterhoek en de gemeente Winterswijk.

Vragen/ opmerkingen

Mochten er na een uitzending vragen zijn of aanvullende opmerkingen dan kan contact worden opgenomen met Boogie Woogie. Ook kan aandacht worden gevraagd voor relevante activiteiten op het terrein van kunst en cultuur die binnenkort van start gaan.

E: Uitdekunst@boogiewoogie.nl

T: 0543 51 55 69