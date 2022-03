Kunstlezing: Alphonse Mucha

BREDEVOORT – Zwierige lijnen, wervelende japonnen, jonge en dromerige vrouwengezichten omlijst met decoratieve en sierlijke patronen geïnspireerd op de natuur: zie daar de stijl van kunstenaar Alphonse Mucha (1860-1939). Hij creëerde een unieke stijl die ook wel Art Nouveau of Jugendstil wordt genoemd. Op vrijdag 1 april vertelt kunsthistorica Maria Driessen tijdens een lezing in de Koppelkerk meer over Mucha en zijn unieke stijl. De lezing vindt plaats ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Alphonse Mucha’, die tot en met 3 juli 2022 te zien zal zijn in het Kunstmuseum Den Haag.

Alphonse Mucha

Eind negentiende eeuw vroeg steractrice Sarah Bernhardt in Parijs aan Alphonse Mucha om een affiche te maken voor haar toneelvoorstellingen. Dit was de start van zijn kenmerkende stijl, waarmee hij wereldberoemd is geworden. Vanaf dat moment werd Mucha gevraagd voor de meest uiteenlopende doeleinden, zoals de verkoop van fietsen, het aanprijzen van een spoorwegtraject en het eten van fruit. Mucha’s elegante dames stapten moeiteloos in de juiste rol voor het gewenste doel. Hij wist als geen ander het decoratieve aspect van Art Nouveau tot grote hoogte te brengen en de toeschouwer mee te nemen in een geïdealiseerde wereld.

Art Nouveau

De decoratieve patronen, lijnstilering en vormentaal uit de natuur zijn kenmerkend voor de stijl Art Nouveau. Deze typische stijl van Alphonse Mucha staat in Nederland vooral bekend als slaoliestijl door het ontwerp van Jan Toorop voor de ‘Delfsche slaolie’.

De stijl was overal terug te zien in het straatbeeld: op de posters in de stad, de straatlantaarns en in de architectuur in de gevels, balkons en wandversieringen. De stad werd zo een soort openluchtmuseum, waardoor kunst voor iedereen op straat te bewonderen was. Dit paste bij de overtuiging van Mucha dat kunst levenskwaliteit kan verbeteren en daarom voor iedereen toegankelijk moet zijn. Hij wilde met zijn werk schoonheid, het goede, vrede en harmonie brengen in de maatschappij.

Het meesterwerk

Hoewel hij bekend werd met zijn posters, zag hij zijn schilderijen over de Slavische volken als zijn meesterwerk. Het was zijn droom om de geschiedenis van dit volk in Europa vast te leggen. Mucha schilderde in de periode 1912 tot 1928 twintig gigantische schilderijen, waarin hij de mythologie en de geschiedenis van het Slavische volk afbeeldde.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: vrijdag 1 april

Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree: € 12,50 zaalticket/ € 10,- livestream-ticket (excl. servicekosten)

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

