Lale Gül verzorgt vrijheidscollege in Winterswijk

WINTERSWIJK – Op woensdag 11 mei, vanaf 19.30 uur, verzorgt schrijfster Lale Gül op uitnodiging van de Bibliotheek Oost-Achterhoek een zogenaamd ‘vrijheidscollege’. Het college wordt georganiseerd in Theater De Storm. Kaarten voor dit bijzondere college zijn te reserveren via www.oostachterhoek.nl/vrijheidscollege en kosten €4,00 voor leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek en €5,00 voor niet leden.

Vrijheidscollege

Stichting Vrijheidscollege verzorgt inspirerende lezingen over vrijheid voor jong tot oud. Bekende sprekers, in dit geval Lale Gül, vertellen over hun eigen ervaringen met vrijheid en gaan daarna in gesprek met het aanwezige publiek. Alles onder begeleiding van een professionele moderator die het programma in goede banen leidt en zorgt voor een gesprek met extra diepgang.

Lale Gül

Lale Gül (1997) is schrijver en debuteerde in 2021 op drieëntwintigjarige leeftijd met de bestseller Ik ga leven. In deze autobiografische roman beschrijft ze haar worsteling met de verwachtingen die haar streng islamitische ouders en omgeving van haar hebben, en waar ze zich steeds meer aan onttrekt. Als jonge, hoogopgeleide, rebelse jonge vrouw past ze niet meer in het plaatje van haar ouders, wat leidt tot conflicten. Momenteel werkt ze aan haar tweede boek en is ze columnist bij o.a. het Parool. Onlangs riep EW (Elsevier Weekblad) haar uit tot ‘Nederlander van het jaar’.

“Als vrijheid beknot wordt door de verwachtingen die ouders van je hebben, die gebaseerd zijn op strenge religieuze normen en waarin mannen en vrouwen structureel anders behandelen, dan heb je geen vrijheid om jezelf te zijn en te ontwikkelen. Dus moest ik afscheid nemen van die ouderlijke omgeving. En dat is moeilijk, maar ook een opluchting”.

Dit vrijheidscollege gaat over de vrijheid van het individu ten opzichte van het collectief.

Aanmelden

Op de site www.oostachterhoek.nl/vrijheidscollege staat meer informatie en de aanmeldmogelijkheid. Aanmelden kan ook bij het Servicebureau van de Bibliotheek Oost-Achterhoek: 088-0062929.

