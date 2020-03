Doe ook mee! Op zaterdag 21 maart 2020 is het weer de Landelijke Opschoondag. Op deze dag houdt heel Nederland een grote voorjaarsschoonmaak van straten, pleinen en buurten. Iedereen gaat zo met een mooie, schone straat het voorjaar in. Doe ook mee en maak een actie aan op de website!

Mooi Schoon, het zwerfvuilprogramma van ROVA, voert elk voorjaar, samen met de gemeenten, campagne voor de voorjaarsschoonmaak van straten en buurten. Want zoals Petra Streng van Mooi Schoon het verwoordt: “In het voorjaar gaat iedereen weer naar buiten en spelen de kinderen weer op straat. Dat doen we het liefst in een schone buurt waar de natuur de ruimte heeft om tot bloei te komen. Daarom maken we op de Landelijke Opschoondag samen onze buurt schoon.”

Vorig jaar deden er landelijk een recordaantal van maar liefst 200.000 vrijwilligers mee om hun buurt zwerfvuilvrij te maken. Verdeeld over 4300 acties gingen buurtbewoners, verenigingen en gemeenten aan de slag. Doet u dit jaar ook mee de Landelijke Opschoondag tot een nog groter succes te maken?

Kom ook in actie. U kunt een actie aanmaken via www.mooi-schoon.nl/LOD2020. Daarnaast vindt u hier opruimtips voor de Landelijke Opschoondag. Samen maken we de straten weer mooi schoon. Zo gaat ook jouw buurt fris het voorjaar in!

Mooi Schoon

In 18 gemeenten werkt Mooi Schoon samen om door middel van voorlichting, educatie en extra aanpak zwerfvuil te voorkomen. De Landelijke Opschoondag is een van de jaarlijkse acties van Mooi Schoon.