Lang Leve Kunst online kerstvoorstelling bij Boogie Woogie!

WINTERSWIJK – Op vrijdagavond 18 december verzorgen vrijwilligers van Lang Leve Kunst – Oost Achterhoek en leerlingen van Boogie Woogie Cultuurcentrum een sfeervolle online voorstelling in de concertzaal van het cultuurcentrum. Mooie muziek wordt afgewisseld met kerstverhalen. De activiteit is bedoeld voor alle mensen die het huis niet uit kunnen, in zorginstellingen wonen en uiteraard andere belangstellenden.

Live stream

De voorstelling begint om 19.30 uur en wordt live gestreamd. De link om toegang te krijgen tot het evenement zal vrijdag 18 december te vinden zijn op www.boogiewoogie.nl evenals de laatste informatie.