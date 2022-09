Lang Leve Kunst Oost – Achterhoek zoekt nieuwe vrijwilligers

Kom kijken bij onze inspiratiemiddag!

WINTERSWIJK – Het programma Lang Leve Kunst Oost-Achterhoek organiseert kunstactiviteiten voor ouderen in de Oostelijke Achterhoek. Het doel is om hen samen met anderen mooie momenten te laten beleven d.m.v. zang, muziek, voorlezen of een creatieve activiteit. Steeds meer ouderen doen mee en zijn enthousiast! Door de toenemende vraag is onze organisatie op zoek naar uitvoerende vrijwilligers die vooral ingezet kunnen worden binnen de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk.

Uitvoerend vrijwilliger

Uitvoerende vrijwilligers kunnen ingezet worden bij de onderdelen Zang aan Huis, Muzikant aan Huis, de Voorleesbrigade, Kunst door de Brievenbus of andere kunstactiviteiten die worden ontwikkeld. De vrijwilligers van Lang Leve Kunst Oost-Achterhoek maken samen met ouderen mooie kunst, zetten hun passie voor kunst in, worden gecoacht door (amateur)kunstenaars en binden zich voor korte tijd aan inspirerende activiteiten.

Inspiratiemiddag op 14 oktober

Op vrijdag 14 oktober van 13.30 tot 17.30 uur organiseert Lang Leve Kunst Oost Achterhoek een inspiratiemiddag met workshops voor haar vrijwilligers. Voor diverse kunstonderdelen worden deskundigen uitgenodigd om de horizon te verbreden, weer geïnspireerd te worden en nieuwe inzichten met elkaar te delen. Geïnteresseerden die meer willen weten over de organisatie worden van harte uitgenodigd om deze middag mee te maken. Wel graag even aanmelden.

Contact

Wil je je inzetten voor een van onze projecten, meer informatie of je aanmelden voor de inspiratiebijeenkomst ? Laat het ons dan weten via e-mail harry@boogiewoogie.nl (voorkeur) of bel met programmaleider Harry ten Brinke, telefoon 0543 – 51 55 69.

Uitvoering

Het programma van Lang Leve Kunst Oost-Achterhoek wordt uitgevoerd door Boogie Woogie, instituut voor kunst en cultuur Winterswijk. Er wordt samengewerkt met zorginstellingen en gemeenten in de Oostelijke Achterhoek.

