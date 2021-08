Lange dagwandeling, de Lochemse Berg

Deel dit bericht













BARCHEM – De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseren op woensdag 8 september 2021 een stevige wandeling rond en over de Lochemse Berg. Deze omgeving biedt ruim voldoende mogelijkheden voor een lange wandeling. Misschien is de maisoogst al binnengehaald, dan kunnen we weer genieten van het uitzicht. Op verschillende plaatsen laat de boswachter u de overblijfselen zien van de rijke historie van de berg. Vooraf online reserveren is noodzakelijk.

Start: 10.00 uur. Duur: ca. 5 – 6 uur. Deelname: 5,00 euro p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar 2,50 euro p.p., donateurs gratis op vertoon van een geldige GLK donateurspas. Opmerking: Neem iets te eten en te drinken mee voor onderweg en trek stevige wandelschoenen aan.

Meer informatie en online reserveren: www.glk.nl/activiteiten.