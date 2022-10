Lange dagwandeling, landgoed Verwolde

LAREN(Gld) – De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseren op woensdag 19 oktober een lange dagwandeling over landgoed Verwolde. De herfst is een mooie tijd om een dag te dwalen over het oude landgoed Verwolde. De bossen, de vennen en de oude boerderijen geven een kijkje in het verleden. We komen ook heel bijzondere bomen tegen en de herfstkleuren zijn al te zien. Vooraf online reserveren is noodzakelijk.

Tijd: start om 10.00 uur. Duur: ca. 6 uur.

Deelname: 5,00 euro p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar 2,50 euro p.p., donateurs gratis op vertoon van een geldige GLK donateurspas.

Tip van de boswachter: Neem eten en drinken mee voor de lunch onderweg.

Meer informatie en online reserveren: www.glk.nl/excursies

