Laura van Kaam nieuwe presentator Plat Gespöld

ULFT – Plat Gespöld wordt op zondagmiddag 27 november voor de negende keer gehouden. Locatie is de DRU in Ulft. Waar het festival voorheen een vaste presentator kende in de persoon van Frans van Gorkum, maakt nu een nieuwe presentator haar debuut: singer-songwriter Laura van Kaam uit Dinxperlo, oud-winnares van The Voice Kids in 2013. “Het is voor het eerst dat ik niet mijn gitaar hoef mee te nemen op het podium. Ik vind het spannend, maar ook een hele eer”, aldus Laura.

Het programma van Plat Gespöld is een mooie mix van jong talent en ervaren artiesten. Een drietal jonge mensen zingt, naast hun normale repertoire, voor het eerst in de streektaal. Dat zijn Eva Sophie Barkhuysen, Tim van de Sande en Jesse Klein Entink. Jesse brengt een wel heel bijzondere uitvoering van één van de bekendste Achterhoekse nummers! Hoofdact van de middag is de Jan Ottinkband. Jan Ottink heeft al jaren een goede naam opgebouwd en is zelfs geridderd voor zijn verdiensten voor de dialectmuziek. Hij maakt mooie teksten en was in 2015 ook al eens winnaar van de Gelderse Kleiroze.

Verkiezing Gelderse Kleiroze

Bijzonder onderdeel van het programma is de verkiezing van het haevegste dialectnummer van het seizoen 2021-2022. Een vakjury van radiomakers heeft drie nummers genomineerd voor de Gelderse Kleiroze, dè trofee voor het beste lied. Dat zijn: ‘Klein zukse’ van Henry Welling, ‘Eén hond, twee hönd’ van Paul Mulder en ‘Gao asteblief niet weg’ van de Boetners met Marise den Bakker. De artiesten spelen overigens meer liedjes dan alleen hun genomineerde nummer.

Tijdens het festival mag het publiek stemmen op zijn favoriet. De stemmen van de vakjury en die van het publiek worden bij elkaar opgeteld en de artiest met de meeste stemmen wordt uiteindelijk de winnaar. Eric Heutinck van de band Misztic, vorig jaar winnaar van de Gelderse Kleiroze, zal aan het eind van de middag de prijs uitreiken.

Kaarten

Iedereen die graag een middag naar mooie streektaalliedjes luistert en daarbij ook nog eens zijn of haar favoriet aan de Gelderse Kleiroze wil helpen, is van harte welkom op Plat Gespöld.

Het festival, dat een muzikale ode brengt aan de streektaal, is op zondag 27 november, van 14.00 tot ca. 17.00 uur, bij de DRU in Ulft. Tickets kosten €10,00 en zijn te koop via www.dru-industriepark.nl/agenda/pop-theater/2022/11/plat-gespold.

