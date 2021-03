Leer meer over uw smartphone

Deel dit bericht

OOST ACHTERHOEK – In samenwerking met iPad4senior en Kruiswerk organiseert de Bibliotheek Oost-Achterhoek een aantal workshop waarin u handige functies van uw smartphone leert kennen. De workshops zijn online en de eerstvolgende staat gepland op 18 maart aanstaande.

De noodzaak om online uw weg te kunnen vinden, wordt steeds groter. Zeker in deze tijd van corona, waarin we zoeken naar veilige manieren om toch contact te houden. Wanneer u meer wilt dan alleen bellen, kunnen de workshops smartphone u verder helpen. U kunt zich inschrijven voor de onderdelen van de workshopcyclus die u interessant vindt. De onderwerpen die tijdens deze cursus voorbij komen zijn heel divers. Zo staan er workshops in het teken van WhatsApp, het delen van foto’s en Google Maps (een app waarmee u onder meer mooie wandel- en fietsroutes uit kunt stippelen).

Online bijeenkomsten en aanmelden

De workshops zijn online bijeenkomsten en vinden plaats op donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur.

Wilt u meer te weten komen over uw smartphone? Meld u dan aan! De cursusbijeenkomsten kosten €7,50 per keer, leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek betalen € 6,50. Kijk voor meer informatie en aanmelding bij de activiteiten op www.oostachterhoek.nl of neem contact op met het Servicebureau via 088-0062929.