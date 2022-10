Leeskringen in spotlight tijdens Nederland Leest

OOST ACHTERHOEK – Tijdens Nederland Leest, in de maand november, zet de Bibliotheek Oost-Achterhoek leeskringen in het zonnetje. Op dinsdag 1 november vindt er een infoavond plaats over leeskringen en op woensdag 30 november wordt de maand afgesloten met een ‘Popup Leesclub’. Beide activiteiten zijn gratis te bezoeken.

Infoavond vóór en óver leeskringen

Niets zo fijn voor leesliefhebbers dan met anderen na te praten over het gelezen boek. Dat kan in een leeskring. Op woensdag 1 november, om 19.30 uur, kan iedereen die geïnteresseerd is in leeskringen, terecht bij de ‘Infoavond vóór en óver leeskringen’. Ben je nog geen lid van een leeskring, maar zou je dat wel willen worden? Of wil je zelf een groep vormen, maar heb je geen idee hoe je dit aan moet pakken? Tijdens de avond krijg tips hoe je te werk kunt gaan om een aantal mensen te vinden die samen met jou een leeskring willen oprichten. Misschien ontmoet je op deze avond al wel geïnteresseerden. Ook voor bestaande leeskringen is de avond een aanrader. Er zullen door Daphne ten Siethof van ‘Rijnbrink’ inspirerende tips gegeven worden, waarmee je met je leeskring met nieuwe werkvormen aan de slag kunt.

De avond wordt georganiseerd in de Bibliotheek Borculo en is gratis te bezoeken. Opgeven is wel nodig en kan via www.oostachterhoek.nl/leeskring of in één van de vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek.

Popup leesclub over ‘Mevrouw mijn moeder’

Tijdens Nederland Leest staat het boek ‘Mevrouw mijn moeder’ van Yvonne Keuls centraal. Op woensdagavond 30 november, als afsluiting van deze themamaand, organiseert de Bibliotheek Oost-Achterhoek om 19.30 uur in de Bibliotheek Eibergen een ‘Popup Leesclub’. Iedereen die het boek heeft gelezen en erover na wil praten, kan die avond gratis terecht in de Bibliotheek Eibergen. Ook deze avond wordt begeleid door Daphne ten Siethof van ‘Rijnbrink’. Opgave kan via www.oostachterhoek.nl/popupleesclub of in één van de bibliotheekvestigingen.

Ook alle leeskringen worden uitgenodigd voor deze inspirerende avond.

Leeskring historische boeken

In Lichtenvoorde wordt onderzocht of daar belangstelling is voor het oprichten van een leeskring die met name historische boeken, non-fictie en fictie, gaat bespreken. Mocht je interesse hebben, dan wordt je van harte uitgenodigd om je belangstelling kenbaar te maken via www.oostachterhoek.nl/leeskring.

Nederland Leest-0

Tijdens de maand november is in alle vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek de roman ‘Mevrouw mijn moeder’ van Yvonne Keuls gratis te verkrijgen. Wees er wel snel bij, want op is op.

