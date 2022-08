Leven met de ziekte van Parkinson: Leef nu, denk na over later

Themabijeenkomst 17 september

NEEDE – Als je eenmaal weet dat je (of je partner) Parkinson of een parkinsonisme hebt komen diverse vragen op je pad. Vragen van praktische aard, bijvoorbeeld: hoe kan ik nog zo lang mogelijk blijven wandelen; hoe zorg ik als partner dat ik in balans blijf? En ook vragen zoals: waar trek ik mijn grenzen in medisch opzicht; wat vind ik nou echt belangrijk in het leven? Tijdens deze bijeenkomst komen dit soort vragen aan bod. U hoort hoe anderen met allerlei kwesties omgaan en waar u rekening mee kunt houden.

Zo komt er een ervaringsdeskundige (m/v) aan het woord, die vertelt over de dingen die hij tegenkwam op het pad van afnemende gezondheid van zichzelf en/of de partner. Een notaris zal vertellen over zaken die geregeld kunnen worden met het oog op de toekomst. Vanuit het Centrum voor levensvragen Willem vertelt iemand over wat steunend kan zijn bij de ingrijpende veranderingen en hoe daarmee om te gaan.

Daarnaast zijn er informatiestand en beroepskrachten die vragen kunnen beantwoorden. Er is een vertegenwoordiger van de Parkinson Vereniging, een mantelzorgconsulent, en er zijn fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en parkinsonverpleegkundigen aanwezig en beschikbaar voor vragen.

De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen in de regio die te maken heeft met Parkinson, dus zowel voor de persoon met Parkinson als zijn/haar naasten.

Deze bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 17 september in de Kronenkamp, Kronenkamp 14 in Neede van 10.30 – 13.00 uur, OF van 14.00 – 16.30 uur. (inloop vanaf 10.00 uur en 13.30 uur)

Het ochtend – en middagprogramma is hetzelfde, u kunt een keuze maken tussen de ochtend of de middag. Mocht u één specifieke lezing willen bijwonen, informeer dan even via het informatienummer.

Er is voldoende parkeergelegenheid en de locatie is rolstoeltoegankelijk. Opgeven voor deze bijeenkomst is niet nodig. Deelname is gratis.

