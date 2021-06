Lezing “Mondriaan in Muziek” bij Boogie Woogie en “Students on Stage”

Deel dit bericht













WINTERSWIJK – Volgend jaar is het 150 jaar geleden dat de belangrijke kunstschilder Piet Mondriaan en voorman van de kunststroming “De Stijl” is geboren. Hieraan zal veel aandacht worden gegeven door het organiseren van verschillende activiteiten. Uiteraard gebeurt dit ook in Winterswijk waar Piet Mondriaan een groot deel van zijn jeugd heeft gewoond.

Kunst verbindt!

Een beter moment om de samenwerking tussen Villa Mondriaan en Boogie Woogie aan te halen is eigenlijk niet te bedenken. Onlangs hebben beide organisaties afgesproken om elkaar te versterken omdat er zoveel overeenkomsten en overlappingen zijn. Dat is ook het geval bij muziek en beeldende kunst. Mondriaan liet zich inspireren door muziek. Een voorbeeld is zijn laatste werk, Victory Boogie Woogie, een werk bestaande uit verschillende gekleurde vakjes en dansende lijnen die verwijzen naar het dynamische tempo en bruisende levensritme van New York en de pre-jazz stijl Boogiewoogie.

Lezing

Om meer te focussen op de relatie schilderkunst versus muziek organiseren Villa Mondriaan en Boogie Woogie de lezing “Mondriaan in Muziek” op vrijdag 25 juni. Gerben Grooten, directeur – bestuurder bij Boogie Woogie, zal dan ingaan op de betekenis van muziek voor Piet Mondriaan en hoe hij daardoor werd beïnvloed.

De lezing begint om 19.30 uur in de concertzaal aan de Roelvinkstraat. Hieraan voorafgaand geven leerlingen vanaf 18.30 uur een concert in de foyer, “Students On Stage”.

Reserveren

Beide activiteiten zijn gratis toegankelijk. Voor de lezing is reserveren verplicht. Dat kan bij Villa Mondriaan via https://villamondriaan.nl/piet-was-jarig/, e-mail: info@villamondriaan.nl of telefoon: 0543 – 51 54 00