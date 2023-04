Literair café: Yvonne Weijers zingt gedichten van Elly de Waard

BREDEVOORT – Zestien gedichten van Elly de Waard zijn door componist Cees Thissen omgesmeed tot prachtige kleinkunst, een samensmelting van muziek en poëzie, vertolkt door Yvonne Weijers. De teksten gaan over verlangen, erotiek, afscheid en de natuur. Het resultaat is een unieke voorstelling die op vrijdag 28 april te zien is bij de Koppelkerk.

We geven deze keer een andere draai aan ons bekende literair café, waarin het leven en werk van een woordkunstenaar centraal staat. Tijdens deze bijzondere editie wordt het werk van Elly de Waard ten gehore gebracht middels kleinkunst. Componist Cees Thissen, dichter Elly de Waard en Yvonne Weijers hebben voor dit muziektheaterproject de handen ineengeslagen. In de voorstelling die uit deze samenwerking ontstond, worden de teksten van Elly de Waard omlijst met muziek en daarnaast wordt de voorstelling geïllustreerd met foto’s van Geek Zwetsloot en audiofragmenten van openhartige uitspraken van de dichter zelf.

Elly de Waard (1940) is een belangrijke Nederlandse dichter. In de jaren ’80 was ze actief in de literaire tak van de vrouwenbeweging. Ze richtte de dichtersgroep De Nieuwe Wilden op, waarmee ze vrouwen in de poëzie een stem gaf. Ze was voorvechter van de vrije liefde en zette haar passie voor vrouwen op papier, lang voordat dat algemeen aanvaard werd. Naast dichter is Elly de Waard vertaler, recensent, popcriticus en is ze jurylid geweest voor diverse literatuur-, poëzie- en muziekprijzen.

Naast Yvonne Weijers zijn deze avond te horen: Mark van der Feen op piano, Joep Lumeijop contrabas en Erik van der Weijden op saxofoon.

Praktische informatie

Literair café met muziektheaterproject over Elly de Waard.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: vrijdag 28 april

Aanvang: 20.30 uur (zaal open: 20.00 uur)

Entree: vvk €15 (excl. servicekosten), aan de deur €17,50

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

