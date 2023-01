BREDEVOORT – Op vrijdagavond 27 januari komt de Iraans-Nederlandse schrijfster Sholeh Rezazadeh naar de Koppelkerk in Bredevoort. Haar debuutroman ‘De hemel is altijd paars’ is een poëtische roman over liefde, verlangen, herinneringen en over de vraag of je de ander ooit echt kunt kennen. Centraal in het verhaal staat een jonge Iraanse vrouw die nog maar kort in Nederland woont en worstelt om een nieuw leven op te bouwen.

Bijna acht jaar geleden kwam Sholeh Rezazadeh zelf vanuit Iran naar Nederland. Al na vijf jaar schreef het literaire talent haar eerste roman en wel in het Nederlands. In deze voor haar vreemde taal kon ze pas de woorden vinden om haar verhaal te verwoorden. Een verhaal over haar verslaafde vader, haar reis naar Nederland en de botsing tussen twee verschillende culturen.

Het boek ‘De hemel is altijd paars’ geeft de lezer een kijkje in het perspectief van een Iraanse vrouw in Nederland. Het gaat over een leven opbouwen in een nieuw land, terwijl er tegelijkertijd herinneringen naar boven komen. Herinneringen aan haar jeugd in Iran, die paradijselijk begon maar een negatieve wending nam. Dit deed haar besluiten naar Nederland te vertrekken.

Sinds het uitbrengen van haar debuutroman heeft ze verschillende prijzen gewonnen voor haar werk als schrijfster, dichter en performer. Ze won de El Hizjra literatuurprijs voor haar poëzie in 2019. Het jaar daarna stond ze in de finale van het Nederlands Kampioenschap Poetry Slam 2020. Met haar roman ‘De hemel is altijd paars’ won ze de Debutantenprijs van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 2022 en De Bronzen Uil Publieksprijs 2021.

Praktische informatie

Op vrijdagavond 27 januari zal Sholeh Rezazadeh te zien en te horen zijn in de Koppelkerk. De lezing begint om 20:00 en kaarten zijn vanaf €7,50,- exclusief servicekosten te koop via www.koppelkerk.nl. In de pauze van de lezing is er de mogelijkheid om boeken te kopen en te laten signeren door de schrijfster.

