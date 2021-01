Livestream vesper in de Jacobskerk

WINTERSWIJK – Op zondagavond 17 januari is er om 19.00 uur een Musica Jacobi-vesper in de Jacobskerk te Winterswijk. Aan de vesper wordt medewerking verleend door het Oostenwind Collectief, Henk Vis is liturg. De vesper biedt ruimte voor Schrift, verstilling en muziek.

Het Oostenwind Collectief, bestaande uit trompettisten Joost Hettinga en Chiel te Loeke en organist Wim Ruessink speelt onder andere werken van Händel, Jenkins en Wiggins. De vesper is uitsluitend live te volgen of terug te zien via het YouTube kanaal van de Protestantse Gemeente Winterswijk.