Luister mee met Mondriaans kunstenaarsgesprekken 

WINTERSWIJK – Villa Mondriaan introduceert een podcast waarin de kunstenaars van Jong & Veelbelovend, Nocturnal en Repair Matters met elkaar in gesprek gaan over hun werk. De bezoeker krijgt de unieke kans om zich te verdiepen in de gedachtes, beweegredenen, het werkproces van de kunstenaars en hun connectie met Mondriaan. De podcasts kunnen vanaf 2 februari overal worden beluisterd: in het museum, thuis en onderweg, via Spotify en andere streamingsdiensten.

In de afleveringen stap je in de wereld van de tien talenten van ‘Jong en Veelbelovend’ waarin zij vertellen over hun eigen werk en hun bijzondere relatie met het vroege werk van Piet Mondriaan. Zo gaan Bart van Dommelen en Annemiek van der Hoek in gesprek over ambacht en het ontstaansproces van hun staande en hangende composities. Zij geven antwoord op vragen als: In hoeverre laat je het toeval toe als kunstenaar? Draait ambacht om controle hebben over ieder detail?

De podcasts over Jong en Veelbelovend zullen worden opgevolgd door afleveringen over Repair Matters en Nocturnal. Hierin vertelt textielontwerper Alicia Minnaard alles over hoe haar volledig gerecyclede kledingcollectie tot stand kwam en hoe jij er zelf een kunt maken, en neemt fotograaf Marie-José Jongerius je mee in haar proces van het maken van een fotoserie

De tentoonstellingen Jong en Veelbelovend: Ruimte voor Talent, Nocturnal en Repair Matters zijn nog tot en met 24 april 2022 te zien in Villa Mondriaan.

