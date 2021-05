Maak buurt met de boer en proef samen met Onze Naoberkrat de lekkerste ingrediënten uit Achterhoek

Deel dit bericht













WINTERSWIJK – Prachtige landschappen, lokale ambachtelijke ingrediënten, bijzondere Achterhoekers en mooie verhalen. Alles komt samen in de Naobertour, een initiatief van ‘Onze Naoberkrat’. Dit keer start de Naobertour in Winterswijk op zaterdag 29 mei 2021.

Maak buurt met de boer

Afgelopen jaar maakten al veel afnemers kennis met de producten van de boer. Nu wordt het tijd voor de consument om ook deze Naobers en hun bijzondere bedrijven te ontmoeten. Tijdens de Naobertour rijd je met de auto langs 5 verschillende ambachtsmakers en verzamel je zo ingrediënten voor een heerlijk Naobermaal.

Omdat deze bijzondere tijden vragen om bijzondere oplossingen is er met elke boer een podcast opgenomen waarin hij of zij vertelt over hun boerderij, wat ze doen en waarom ze op deze wijze boeren. Stuk voor stuk bijzondere en persoonlijke verhalen, opgeluisterd door Linda Commandeur. Onderweg naar de volgende boerderij luister je naar het verhaal van de betreffende boer, tuinder of wijnmaker. Dat maakt de Naobertour net anders dan anders.

Hoe gaat het in zijn werk?

Op 29 mei start je bij LEV. by Mike in Winterswijk. Hier ontvang je een koeltas en een routebeschrijving. Onderweg luister je naar de verhalen van de boeren in een podcast. Neem een kijkje op de boerderijen en in de landwinkels van de boeren en verzamel het product voor jouw Naobermaal.

De route neemt je mee langs geitenboerderij de Brömmels, Landwinkel Gert Smits, Kaasboerderij Weenink en Wijngaard Hesselink. ‘s Avonds kook je een heerlijk Naobermaal met de verse ingrediënten met behulp van een recept van Chef Mike Vrijdag.

Over de vorige NaoberTour schreef een van de deelnemers het volgende: Superleuke tour! Wat een mooie bedrijven die wekelijks leveren voor de Naoberkrat allemaal en overal een goed verhaal. Met de podcast-verhalen en de Achterhoekse muziek op de radio was het echt een feestje! Met als bonus een heerlijke maaltijd! Voor herhaling vatbaar.

Aanmelden

De Naobertour rijdt je op zaterdag 29 mei 2021. Je start de tour tussen 9:00 en 13:00 uur. Kosten €27,50 per persoon (kids €12,50). Aanmelden kan via www.van-mien.nl/naobertour

De Naobertour is een initiatief van Onze Naoberkrat

De Naobertour wordt georganiseerd vanuit ‘Onze Naoberkrat’, een initiatief van Bjorn Massop (Villa Ruimzicht), Rozemarijn van Dis (Sanders Hof) en Liesette Hensen (eetwinkel van Mien) dat vorig jaar maart is gestart bij aanvang van de eerste lockdown. Toen de horeca stil kwam te vallen, viel er ook een stuk afzet voor lokale boeren en tuinders weg. De Naoberkrat is gevuld met al die mooie en verse producten uit de regio die normaal op je bord liggen als je uit eten gaat. Met behulp van recepten van een chef-kok ga je thuis aan de slag met de producten.