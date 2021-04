Maak kosteloos kennis met dansen en twirlen bij Muziekvereniging Excelsior.

Deel dit bericht













WINTERSWIJK – Houd jij ook zo van dansen? Dan is deze cursus écht iets voor jou! De majorettegroep van Muziekvereniging Excelsior start binnenkort namelijk met een nieuwe cursus om meer kinderen kennis te laten maken met gave dansen en twirlen, uiteraard coronaproof.

Twirlen is het welbekende draaien met een baton, maar natuurlijk komt er nog veel meer bij kijken. Het vergt namelijk veel coördinatie, behendigheid en uitstraling. Daarnaast komen er vele danspasjes bij kijken uit diverse dansstijlen. Tijdens de trainingen wordt dan ook op al deze onderdelen geoefend om zo tot een mooi resultaat te komen. De trainingen worden gegeven door professionals Nanny ten Elsen en Joëlle Hofman. Nanny: ‘’Als majorette dans je op veel verschillende soorten muziek, van hiphop tot welbekende popsongs. Dit alles in een prachtige pakje tijdens wedstrijden of straatoptredens zoals het welbekende bloemencorso in Winterswijk. Daarnaast is de majorettegroep van Excelsior ook fanatiek deelnemer op concoursen. Het gaat écht om een unieke sport! De eerste cursusdag is op donderdag 6 mei, van 17.30 uur tot 18.30 uur en loopt door tot aan de zomervakantie. De lessen vinden eventueel in de buitenlucht plaats bij MFA Pelkpark, Hakkelerkampstraat 55 in Winterswijk. Indien de corona maatregelen het toelaten wordt er op 20 juni afgesloten met een spetterend optreden.

Mocht na afloop van de cursus blijken dat de kennismaking met de dans en twirl wereld goed is bevallen, dan is dit project ook een uitstekende opstart om door te stromen naar één van de majorettegroepen binnen Muziekvereniging Excelsior. Ben jij of ken jij iemand die het wel ziet zitten om te gaan starten met dansen en twirlen? Dan zien we je aanmelding graag tegemoet! Meer informatie of opgeven kan via Linda Colenbrander, opleiding@excelsior-winterswijk.nl of telefonisch te bereiken op 06-12272956. Aanmelden kan tot en met maandag 3 mei.

Lees ook ....