Mañana Mañana biedt perspectief en hervat voorverkoop op vrijdag 19 maart

Deel dit bericht

Festival verplaatst naar 12, 13, 14 en 15 augustus 2021

VORDEN – In een tijd dat er veel wordt afgelast en er weinig uitzicht is op gezellige momenten samen, gooit festival Mañana Mañana de poorten van 2021 juist wagenwijd open. De organisatie, Feestfabriek Alles Komt Goed B.V., heeft besloten om het festival te verplaatsen naar 12 tot en met 15 augustus 2021. Om de kans te vergroten dat Mañana Mañana door kan gaan is gekozen voor een datum later in het festivalseizoen. De oorspronkelijke datum (10 tot en met 13 juni) komt daarmee dus te vervallen. De kaartverkoop start op vrijdag 19 maart om 11.00 uur. Tickets kunnen gekocht worden via de website: mananamanana.eu/tickets. “Als festivals straks wel door mogen gaan zal iedereen, na een jaar zonder evenementen, feest willen vieren. Dus door nu een kaartje aan te schaffen is er in ieder geval perspectief op een feestje. Mensen hebben wat lichtpuntjes nodig, iets om naar uit te kijken. Een ticket op het prikbord kan dit vrolijke vooruitzicht bieden”, aldus Lotte Post van de Feestfabriek.

Kaartverkoop editie 2021 hervat

Festivalliefhebbers die warmlopen voor een dag of weekend ‘ver weg van de grijze massa’ vinden de ticketshop op mananamanana.eu. Na aanschaf van een ticket kunnen zij zich opmaken voor een weekend vol met paradoxen tussen veel te doen enerzijds en totale ongedwongenheid anderzijds. De editie van vorig jaar was nog niet uitverkocht toen op 6 april 2020 bekend werd dat het festival niet doorging. Met een nieuwe datum in het vizier wordt de kaartverkoop, voor een geestverruimend en ongepolijst evenement, opnieuw opgestart. Of er in 2021 reeds festivals zullen plaatsvinden is natuurlijk ook voor de organisatie onzeker, maar de tickets zijn hoe dan ook geldig voor het eerstvolgende Mañana Mañana festival. En deze komt er hoe dan ook!

Nieuwe locatie

Afgelopen jaren vond het festival plaats rondom Kasteel Vorden, op het terrein van Geldersch Landschap en Kasteelen. Vanwege de verplaatsing naar een nieuwe datum is deze locatie in 2021 niet beschikbaar. Voor komende editie kijkt Feestfabriek Alles Komt Goed B.V. dus naar een nieuwe plek, uiteraard in de Achterhoek. Het streven is dat de locatie net zo bosrijk en weelderig is als voorgaande locaties, maar qua terrein wel nieuwe kansen en mogelijkheden biedt voor het optuigen van diverse creatieve ideeën die zijn ontstaan tijdens alle brainstormsessies.

Veelgestelde vragen krijgen een antwoord

Tickets voor Mañana Mañana 2020 blijven geldig voor het evenement in 2021. Het is voor de kaarthouders, die in 2020 hun ticket hebben gehouden, wel mogelijk om hun kaarten te restitueren nu de datum is verplaatst naar augustus. Deze restitutieperiode is van 19 tot en met 31 maart en dit geldt alleen voor kaarten van editie 2020. De verplaatsing van het festival naar een nieuwe datum en een nieuwe locatie zal wellicht wat vragen oproepen bij het publiek. Daarom is er voor hen en alle andere geïnteresseerden een webpagina met ‘veelgestelde vragen’ opgesteld.

Over Mañana Mañana

Mañana Mañana is een vier dagen durend geestverruimend festival met camping, waar duizenden nieuwsgierige levensgenieters van heinde en verre zich verzamelen. Door de wol geverfde legends, aanstormend talent en bezoekers staan vanaf de ochtend tot diep in de nacht op de zeven podia. Bijna elk genre is aanwezig: van surf, comedy, punk, mongoolse keelzang, blues, acrobatiek, singer-songwriter, poëzie tot latin. Hier komen de krenten uit de pap van de (inter)nationale muziekscene. Qua line-up wordt gekeken of de reeds geboekte artiesten en bands voor 2020 ook geprogrammeerd kunnen worden voor 2021. Meer informatie over het programma staat op de website

WWW.MANANAMANANA.EU