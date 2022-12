Mañana Mañana keert voor tweede jaar op rij terug naar Laren (Gld)

LAREN (Gld) – De kaartverkoop voor Mañana Mañana festival bij landgoed Oolde begint aanstaande vrijdag 2 december om 11.00 uur. Het festival vindt plaats van 8 tot en met 11 juni 2023.

Na de editie in 2022 van Mañana Mañana keert het festival dit jaar voor de tweede keer terug in de tuinen en weides van landgoed Oolde in Laren (Gld.). Festivalorganisatie Feestfabriek Alles Komt Goed B.V. is zeer tevreden over de terugkeer naar deze fantastische locatie, waar duizenden nieuwsgierige muziekliefhebbers en levensgenieters op afkomen. Ver weg van de grijze massa! Omringd door natuur en een levendige en kleurrijke omgeving.

Mañana Mañana 2023:

Met zeven verschillende podia, meer dan honderd verschillende bands, DJ’s, theateracts en workshops ontpoppen landgoed Oolde en haar kasteelweides zich weer tot het epicentrum van dit muzikale belevingsfestival. Van gevoelige chansons tot knallende Balkan beats en van epische Electro pop tot vuige rock ’n roll. De muziekgenres lopen ver uiteen waardoor alle zintuigen geprikkeld worden. Fiësta like there’s no mañana!

Kaartverkoop

Levensgenieters en muziekliefhebbers kunnen vanaf vrijdag 2 december om 11.00 uur hun kaarten bemachtigen via de ticketshop op mananamanana.eu. Het aanbod is weer hetzelfde als vorig jaar. Zo zijn er onder meer Dagkaarten, Campingkaarten, Camper-/Caravankaarten. Dagkaarten kosten dit jaar € 37,50, Campingkaarten € 125,- en Camper-/Caravankaarten € 155,-.

Mañana Mañana 2022

Mañana Mañana beleefde in 2022 met iets meer dan 27.000 bezoekers een wonderlijke editie in Laren (Gld.). Bezoekers konden genieten van een ware smeltkroes aan acts, culinaire hoogstandjes en theater. Stierenballen eten met topchef Nel Schellekens, helemaal uit hun dak gaan bij Prins S. en De Geit, volle bak genieten en dansen dankzij Bazzookas en de innerlijke mens verzorgen tijdens de yogasessies. Het was genieten tot de max op allerlei verschillende vlakken. Door deze geslaagde editie in 2022 is de Feestfabriek (ook de organisatie achter de Zwarte Cross) blij dat het dankzij de vrolijke festivalfans, maar ook dankzij de inzet van vrijwilligers, cateraars, medewerkers en leveranciers weer terug kan keren op het sprookjesachtige terrein van de familie Croll-Van Verschuer. In de tuin, die in 1871 ontworpen werd door de beroemde tuinarchitect Hendrik Copijn, kunnen de bezoekers zich in 2023 ook weer een weekend lang onttrekken aan overvolle agenda’s en de dagelijkse sleur.

Binnenkort maakt de organisatie meer bekend over artiesten en verdere invulling van het programma. Voor meer informatie, sfeerbeelden en video’s kunnen festivalgangers terecht op de website en onze socialmedia-kanalen.

Meer informatie over landgoed Oolde? Kijk dan op www.landgoedoolde.nl.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....