Mega Piraten Festijn weer naar Zelhem

ZELHEM/NIJMEGEN – Het Mega Piraten Festijn strijkt op zaterdag 30 oktober weer neer in Zelhem. Het affiche bevat weer vele grote namen uit de wereld van de Nederlandstalige muziek. Van Gerard Joling tot Mooi Wark, van de Spitfires tot Jannes. De voorverkoop is inmiddels begonnen. Er zijn al enkele duizenden kaarten weg.

“We gaan er van uit dat het gewoon door kan gaan”, zegt organisator Eddie Mensink. “Met alle versoepelingen die zich in een steeds sneller tempo opbouwen, zetten we in op het gebruikelijke concept. Dus gewoon feest in de tent. Met een klein voorbehoud, want we zullen ons uiteraard houden aan de landelijke protocollen. Maar zoals het er nu uitziet, kunnen we zo meteen een ouderwets feestje vieren. En mochten er dan toch nog maatregelen gelden, dan kunnen we daar vast wel een mouw aan passen.”

Het Mega Piraten Festijn in Zelhem is het zesde in een serie van zeven festivals in dit najaar. Eddie ziet het helemaal zitten. “Het wordt bij wijze van spreken één groot bevrijdingsfestival on tour. Iedereen gaat bij ons weer de vrijheid vieren. Ik verwacht echt dat we dan uitbundige taferelen gaan zien, die we nog nooit eerder hebben meegemaakt. Iedereen is hongerig. De artiesten, maar ook het publiek. Je moest eens weten hoeveel berichtjes ik de afgelopen tijd heb gehad van vaste bezoekers. ‘Wanneer kan het weer?’ ‘Wanneer komen jullie weer?’ Het Mega Piraten Festijn is altijd een feest van saamhorigheid geweest. Die saamhorigheid hebben we het afgelopen anderhalf jaar gezien. Maar voor die saamhorigheid is het ook nodig dat je samen het leven kunt vieren. En dat kan nu weer!”

Ook de mannen van social mediafenomeen Poar Neem’n zijn weer van de partij. Zij hebben hun eigen Poartytent waar ze gedurende de avond meerdere shows verzorgen. Met stampende beats, boerenrock en veel ongein. En nieuw op het terrein: het RadioNL Feestcafé met als ‘barman’ zanger/DJ Robert Pouwels (die ook een heel goede Hazes neerzet).

Weer open

“Eindelijk licht aan het einde van de tunnel”, stelt Leon Lukassen, namens Lukassen Produkties medeverantwoordelijk voor de organisatie van het Mega Piraten Festijn. “Het kan zo meteen weer. Voor ons is dat fijn, maar voor de artiesten zeker net zo! Zij hebben het grootste deel van het afgelopen jaar niks te doen gehad. Natuurlijk een verlies aan inkomsten, maar ook gewoon niet het podium op kunnen, is voor hen verschrikkelijk. Ja ach, net zoals Eddie verwacht ik echt totale extatische vreugde als we zo meteen weer los mogen. Wat ons betreft kan dat niet snel genoeg!”

Programma

Gerard Joling, Mooi Wark, Jannes, Ancora, Vinzzent, Lange Frans, Mental Theo, Stef Ekkel, Spitfires, Henk Bernard, Thomas Berge, Willem Barth, Henk Dissel, Django Wagner, John de Bever, Dikdakkers, Bonnie St. Claire, Boer Bennie, Mark’s Hazes Tribute, Belinda Kinnaer, Mart Hoogkamer, Otto Lagerfett, Tinus Hoekstra, Jacques Herb en de band Summerland (die ook enkele artiesten live begeleidt). De presentatie is als vanouds in handen van Willie Oosterhuis. Ook op het terrein: de Poartytent van Poar Neem’n en het RadioNL Feestcafé.

Het terrein aan de Slangenburgseweg is geopend vanaf 18.30 uur. Het programma begint om 20.00 uur en duurt tot 1.00 uur. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf 27,50 euro. Zie verder www.megapiratenfestijn.nl.