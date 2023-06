Met Excelsiors Muziekfestival barst de zomer los!

WINTERSWIJK – Op zondagmiddag 18 juni organiseren de jeugdonderdelen van Muziekvereniging Excelsior een supergaaf festival, namelijk ´Excelsiors Muziekfestival, applaus verplicht´. En waar kan een festival nu beter plaatsvinden dan bij het Strandbad? Genieten van mooie muziek, spetterende dans en een prachtige, verkoelende omgeving met een lekker drankje op het strand. Alle ingrediënten voor een relaxed festival!

Geniet van verrassende live optredens

De majorettes, jeugdslagwerkgroep, Pretteketet, Opmaatjes en het leerlingenorkest zullen laten horen waar zij de afgelopen tijd hard op hebben geoefend. Alle onderdelen zullen de sterren van de hemel spelen en brengen het publiek in de optimale festivalsfeer. Vanaf 14.00 uur is jong en oud van harte welkom bij het Strandbad in Winterswijk waarna om 14.30 uur het programma start. Het publiek kan deze middag non-stop genieten van alle jeugdonderdelen. Voor zowel de muzikanten als de majorettes is dit festival een groot feest en zij zullen het publiek laten meegenieten.

Vrijkaarten verkrijgbaar via leden

Voor een bezoek aan het Strandbad moet normaalgesproken betaald worden, maar via leden van Excelsior zijn vrijkaarten beschikbaar om het concert gratis te kunnen bezoeken. Lijkt het jou leuk om op Excelsiors Muziekfestival, applaus verplicht te komen? Vraag één van de leden van Excelsior om vrijkaarten. Bij goed weer vindt het festival van Excelsior plaats bij het Strandbad, Badweg 6 te Winterswijk. Bij slecht weer verhuizen we naar een overdekte locatie, MFA Pelkpark, Hakkelerkampstraat 55 te Winterswijk. Actuele informatie over het festival wordt geplaatst op de website, Facebook en Instagram pagina van Muziekvereniging Excelsior Winterswijk. Houd onze pagina’s goed in de gaten om niks te hoeven missen!

