Midzomer Mondriaan Weekend

WINTERSWIJK – Het laatste weekend van juni staat in Winterswijk in het teken van Midzomer Mondriaan. Op 24, 25 en 26 juni genieten bezoekers van een driedaags cultureel festival boordevol muzikaal spektakel, activiteiten, tentoonstellingen, optredens, voorstellingen, pop-up events, een culturele markt en nog veel meer! En dat allemaal op onverwachte locaties in het Winterswijkse centrum. Het Midzomer Mondriaan festival is een van de vele activiteiten in het kader van de landelijke viering van het themajaar 1572 – de geboorte van Nederland.

Op vrijdagavond trapt het festival om 18.00 uur af met de onthulling van de Piet Mondriaan muurschildering van Paul Wieggers, op de gevel van HEMA in de Misterstraat. Daarna volgt vanaf 19.00 uur een geweldig muzikaal spektakel van de Winterswijkse muziekverenigingen Excelsior, KWOV, de Eendracht, Concordia, Crescendo, St. Jan en de WAV. Trompetten laten zich vanaf de toren van de Jacobskerk horen, waarna dichteres Lieke Ruesink haar gedicht zal voordragen. Onder leiding van Gerben Grooten brengen ruim 250 muzikanten van diverse Winterswijkse muziekverenigingen gezamenlijk de wereldprimeur van de muzikale geuzencompositie Pugna, speciaal gecomponeerd voor deze gelegenheid in Winterswijk. Vanaf het carillon speelt beiaardier Wim Ruessink mee. Een unieke samenwerking van zoveel Winterswijkse muzikanten. Aansluitend verzorgen diverse muziekverenigingen daarna mini-concerten vanaf verschillende locaties op de markt. Wim Ruessink zal de avond muzikaal afsluiten vanaf het carillon.

Op zaterdag is er in de Torenstraat, het Vrijheidspark, de Wierengastraat, de Roelvinkstraat en de Notaristuin een gezellige culturele markt te vinden. Ook zullen er op verschillende locaties verrassende pop-up musea worden gerealiseerd. ‘s Middags zullen de opvallende artiesten van Raaf Theater acts opvoeren in het Winterswijkse centrum. Aan het einde van de middag en in de avond zijn er bij verschillende locaties in het centrum verrassende verborgen optredens zijn met o.a. muziek, stand-up comedy en poëzie. Vanaf 21.00 uur zullen diverse Winterswijks bands strijden om de allereerste Winterswijkse Popprijs, die aan het eind van de avond zal worden uitgereikt.

Zondagmiddag is het koopzondag in het Winterswijkse centrum. Tevens is er een leuke Midzomermarkt in de Meddosestraat, een gezellige braderie met verschillende kraampjes en stands. Ook zullen diverse straatmuzikanten van zich laten horen tijdens het Straatmuzikantenfestival.

Het culturele festival Midzomer Mondriaan belooft een prachtig weekend te worden vol cultuur, reuring en verassende combinaties en unieke activiteiten. Het festival is het gehele weekend gratis te bezoeken. Meer informatie en het programma is te vinden op https://www.100procentwinterswijk.nl/zien-doen/1572/midzomer-mondriaan.

