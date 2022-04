Mondriaan en Maris: de start van twee kunstenaarscarrières. 

WINTERSWIJK – Ter gelegenheid van Mondriaans 150ste verjaardag toont Villa Mondriaan naast de vaste collectie van de jonge Mondriaan en zijn leermeesters het werk van zijn goede vriend Simon Maris en zijn leermeesters, de beroemde gebroeders Maris. Piet Mondriaan en Simon Maris (1873-1935) raakten aan het begin van de vorige eeuw bevriend. Beide kunstenaars zetten onder leiding van hun vaders en ooms de eerste stappen op het kunstenaarspad, maar zochten ook naar een eigen stijl. Van 30 april 2022 tot en met 25 september 2022 toont Villa Mondriaan in Mondriaan & Maris: De erfelijke last van Simon Maris hoe beide kunstenaars zich onder hun leermeesters ontwikkelden.

Naast de vaste collectie met het werk van Mondriaan en zijn leermeesters, Mondriaan senior, Frits Mondriaan en de schilder Jan Braet von Überfelt, besteed Villa Mondriaan aandacht aan de wisselwerking tussen Simon, zijn vader en zijn ooms. In het verlengde daarvan komen de onderlinge verhoudingen tussen de drie Maris-broers aan bod. Mondriaan en Maris vormt hiermee een nieuw uitgangspunt voor de vroege werken van Mondriaan en de context waarin deze ontstonden.

Als leerling van zijn vader begon Simon zijn carrière met het schilderen van landschappen in de stijl van De Haagse School, waarin Willem een toekomst voor zijn zoon zag weggelegd. Hijzelf en ook Jacob waren er immers beroemd mee geworden. Na opleidingen aan de academies van Den Haag en Antwerpen verhuisde Simon rond 1900 naar Amsterdam, waar Mondriaan al in 1892 was komen wonen. Op zoek naar hun eigen stijl trokken Mondriaan en Simon samen langs de rivier het Gein om te schilderen. Net als Mondriaan, bewandelde Simon zijn eigen pad. In tegenstelling tot het schilderen van landschappen, begon hij zich toe te leggen op portretteren.

Naast dat Mondriaan in dialoog staat met een van zijn tijdgenoten, wordt in Villa Mondriaan ook werk van hedendaagse kunstenaars tentoongesteld. Ter gelegenheid van Mondriaans 150ste geboortejaar staat het talent van eigen bodem centraal. In de tentoonstelling Into the Pleasure Dome bevraagt de multisciplinair kunstenaar Louise te Poele de rol van de mens in relatie tot de natuur. Met fotografische en ruimtelijke installaties creëert zij een totaalervaring waardoor bezoekers voor het eerst in haar creaties kunnen kruipen. In Joris Laarman: Maker Chairs toont Villa Mondriaan een bijzondere selectie Maker Chairs van ontwerper Joris Laarman. Opgebouwd uit kleine 3D-geprinte onderdelen, waarvan de blauwdrukken digitaal beschikbaar zijn, demonstreren deze stoelen hoe technologie en ambacht samengaan. Net als Mondriaan, groeiden beide talenten op in de Achterhoek, Te Poele in Winterswijk en Laarman in het nabijgelegen Borculo, en veroverden zij wereldwijde bekendheid.

Alle tentoonstellingen openen op 30 april 2022. Mondriaan en Maris: De erfelijke last van Simon Maris is te zien tot en met 25 september 2022. Louise te Poele: Into the Pleasure Dome en Joris Laarman: Maker chairs zijn te zien tot en met 26 februari 2023.

