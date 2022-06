Montmartremarkt; Joie de vivre bij huis Verwolde

LAREN(Gld) – Deze zomer kunnen liefhebbers van Frankrijk en kastelen hun hart ophalen op Montmartre markten bij kastelen van het Geldersch Landschap & Kasteelen. Na de succesvolle edities op Kasteel Doorwerth en Kasteel Cannenburch strijkt de Montmartre Markt op zondag 17 juli neer bij Huis Verwolde in het Gelderse Laren.

Markt

Waan je even in Frankrijk, slenter langs de tientallen kramen en ga op een sfeervol terras zitten om te luisteren naar heerlijke Franse Chansons et Musette van Pierre et Gerdy. De kramen bieden een breed aanbod met Frans gerelateerde producten, antiek, veel brocante, kunst, curiosa, boeken en lekkernijen.

De Montmartre Markt is gratis te bezoeken van 10.00 – 17.00 uur.

Oranjerie open

Op het terras bij en in de oranjerie van huis Verwolde kun je genieten van koffie/thee, fris en wat lekkers. Het huis is ook te bezoeken tegen speciaal voor deze dag gereduceerd tarief. Een entreekaartje koop je voor € 5,- per persoon bij de kassa in de oranjerie. Hiermee kun je dan het onderhuis en de beletage bezoeken.

Museumwinkel

De museumwinkel van huis Verwolde is deze dag ook geopend en bevindt zich in het onderhuis. Deze recent geheel vernieuwde winkel is ook zeker een bezoekje waard.

Voor meer informatie over Huis Verwolde kijk op Huis Verwolde | Geldersch Landschap en Kasteelen (glk.nl)

Informatie over de markt: www.henksteinvoort.nl

