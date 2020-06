Museum Villa Mondriaan verlengt Horizon

WINTERSWIJK – De tentoonstelling ‘Horizon’ in museum Villa Mondriaan wordt tot 28 februari 2021 verlengd. Het museum opende de tentoonstelling op 7 maart. Door het coronavirus was de gloednieuwe tentoonstelling enkele maanden gesloten voor bezoekers. Goed nieuws dus voor de cultuurliefhebbers bij wie de tentoonstelling nog op het lijstje stond.

Villa Mondriaan geeft met ‘Horizon’ voor het eerst volledig de ruimte aan drie hedendaagse kunstenaars en een ontwerper om hun eigen blik te tonen. Ieder hebben ze een volledige ruimte om één serie te tonen en de bezoeker hun blik te laten ervaren. In de tentoonstelling worden vier verschillende perspectieven op de wereld en de kunst uitgelicht. Paul Kooiker, Rob Birza, Anne Feddema en Richard Hutten geven met hun kunst of design ieder een eigen kijk op het idee van kunst. Horizon toont een nieuwe verkenning van het perspectief, het kijken.

Museum Villa Mondriaan is op vrijdag t/m zondag geopend van 11:00 tot 17:00 geopend. Vooraf online of telefonisch reserveren is verplicht.

Voor meer informatie: www.villamondriaan.nl