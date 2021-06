Musica Jacobi met muziek van Mendelssohn

Deel dit bericht













WINTERSWIJK – Op zondagavond 13 juni is er om 19.00 uur een Musica Jacobi-vesper in de Jacobskerk te Winterswijk. Aan de vesper wordt medewerking verleend door het kwartet Capella Vesperale. Dit semiprofessionele mannenensemble o.l.v. Dennis Vallenduuk zingt ‘Vespergesang’ van Felix Mendelssohn. Organist Wim Ruessink begeleidt hen en speelt orgelwerken van o.a. Mendelssohn.

De vesper biedt verder ruimte voor Schrift en bezinning. Henk Vis is liturg. Musica Jacobi is live te volgen of terug te zien via het YouTube kanaal van de Protestantse Gemeente Winterswijk. Er kan evenwel ook een beperkt aantal mensen aanwezig zijn in de Jacobskerk.

Toegang uitsluitend via reservering op telefoonnummer 06 23 53 05 08. Belt u dan vóór donderdag 10 juni 17.00 uur.