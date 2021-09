Musica Jacobi met orgelvesper

Deel dit bericht













WINTERSWIJK – Op zondagavond 12 september is er in het kader van Musica Jacobi om 19.00 uur een orgelvesper in de Jacobskerk te Winterswijk.

Cantor-organist Wim Ruessink speelt werken van onder andere Sweelinck, Bach en Post op het Naber/Metzler-orgel. De vesper biedt verder ruimte voor Schrift, liederen, verstilling en bezinning. Henk Vis is liturg.

Toegang tot de vesper uitsluitend via reservering op telefoonnummer 06 23 53 05 08. Belt u dan vóór donderdag 9 september 17.00 uur. Musica Jacobi is ook live te volgen of terug te zien via het YouTube kanaal van de Protestantse Gemeente Winterswijk.