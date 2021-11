Musica Jacobi met premières nieuwe kerkmuziek

Deel dit bericht













WINTERSWIJK – Op zondagavond 14 november is er om 19.00 uur een Evensong in de Jacobskerk te Winterswijk. Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Jacobscantorij werden er nieuwe werken gecomponeerd die deze Evensong voor het eerst zullen klinken in de liturgie. Componist-organist Dick Sanderman zette het Magnificat en Nunc Dimittis op muziek voor koor en orgel. Het is een feestelijke toonzetting geworden waarin zowel cantorij als organist excelleren.

Cantor-organist Wim Ruessink zette de vaste Anglicaanse gebedsteksten (Preces and Responses) op toon voor koor a capella. Naast de premièrewerken klinkt er ook muziek van onder andere De Cabezón en Rutter. Het orgel wordt bespeeld door gastorganist Dennis Vallenduuk. Henk Vis is lector-liturg.